Australian Open: hazard se zdravím všech a čekání na spásnou změnu počasí

MELBOURNE/PRAHA Austrálii sužují obří požáry a s tím spojený silný kouř. S tím tak v tuto chvíli více než se soupeři bojují tenisté na Australian Open. Zatím jen v kvalifikaci. A vedení prvního grandslamu sezony doufá, že se počasí přece jen umoudří.

Běžně neodstupujete ze zápasu, když jste ve vedení. A už vůbec ne v kvalifikaci jednoho ze čtyř tenisových grandslamů Australian Open.

Jenže přesně to udělala v úterý slovinská tenistka Dalila Jakupovičová. V zápase proti Švýcarce Stefanie Vögeleové vyhrála první set 6:4, aby v tom druhém za stavu 5:6 mač vzdala.

Důvod?

Problémy s dýcháním.

Osmadvacetiletá Slovinka dostala takový záchvat kašle, že se sotva držela na nohou. To vše, přestože nikdy neměla astma ani další dýchací potíže.

The smoke has returned this morning but not as bad as yesterday. Air quality index readings now below the 200 mark. Just announced, though, that there will be a two-hour delay to play. Australian Open organisers being more careful after their incompetence yesterday... pic.twitter.com/dxcb3cNXen — Stuart Fraser (@stu_fraser) January 14, 2020

Způsobil to „jedovatý“ vzduch, který je v této chvíli snad po celé Austrálii. Lesní požáry mají na svědomí tak silný kouř, že ohrožují už i obyvatele velkých měst.



A tenisté, kterým zde v pondělí začíná první z vrcholů nové sezony, se bouří.

„Proč musíme čekat, až se něco doopravdy stane, než začneme něco dělat,“ ptá se s hashtagem Melbourne na sociálních sítích Ukrajinka Elina Svitolinová, v tuto chvíli světová pětka.

K dotazu přidala screenshot z aplikace na předpověď počasí, kde je vzduch v Melbourne označen za velmi nezdravý. To potvrzují fotografie ze sociálních sítí, na kterých zahalila běžně modrou lednovou oblohu v Melbourne smogová poklice.

Melbourne's air quality is the "worst in the world" because of Australia's fires, say officials. The smoke is setting off fire alarms.



But the Australian Open is going ahead, despite players reporting breathing problems — one even quit a game because she couldn't stop coughing. pic.twitter.com/9BORZlI21Y — AJ+ (@ajplus) January 14, 2020

Problémy s dýcháním potkaly v kvalifikaci také bývalou kanadskou hvězdičku Eugenii Bouchardovou, která si nechala kvůli bolestem na hrudi přivolat na kurt lékaře. Svůj exhibiční zápas ze stejného důvodu nedohrála Ruska Maria Šarapovová.



„Špatně se mi dýchalo a dělalo se mi nevolno. Když máme pravidla na hraní ve velkém vedru, měla by existovat i v případě znečištění ovzduší,“ stěžovala si Kanaďanka.

Vedení turnaje pod palbou, přesto vyčkává

Na organizátory se valí vlna kritiky, a to ještě ani nezačala hlavní soutěž. Je to však pochopitelné, diváci nechtějí sledovat elitní sportovce na kolenou. A s inhalátorem, jako se to stalo třeba domácímu Bernardu Tomičovi.

Centru Melbourne, kde se turnaj odehrává, sice požáry nehrozí, všudypřítomný kouř ale ukazuje, jak závažné a rozlehlé lesní požáry Austrálii postihly.

Ty začaly už v polovině loňského roku a během té doby zničily přes 63 tisíc metrů čtverečních plochy, připravily o život stovky milionů zvířat a také už 27 osob. Navíc se stále neblíží ke svému konci.

Experti předpokládají, že kouř z Austrálie se v následujících měsících dostane alespoň částečně kolem celého světa, což už teď potvrzují fotografie zvláštně zbarvené oblohy na Novém Zélandu a dalších přilehlých ostrovech.

Vedení oblíbeného turnaje tak teď čeká na předpovědi meteorologů a doufá v lepší zítřky.

„Je to pro nás úplně něco nového. Spoléháme na rady odborníků a věříme, že se počasí umoudří. Víme však, že se na něco takového nemůžeme spolehnout,“ přiznává ředitel turnaje Craig Tiley.

Dosud však kvalifikace probíhala podle klasického programu, což někteří tenisté ostře kritizovali. „Myslím si, že není fér nutit nás hrát v takovém ovzduší, není to přece zdravé. Vůbec jsem nečekal, že dnes budeme hrát, ale když se zápas nezruší, nemám na výběr,“ říkal třeba Lukáš Rosol poté, co postoupil přes Itala Lorenziho.



„Zřejmě si musíme zasloužit, aby se s námi zacházelo jako s elitními světovými hráči. Na druhou stranu jsme ale všichni lidé a myslím, že není pochyb o tom, že sportovat v takovém prostředí je špatné,“ přisadil si Brit Liam Broady.

Tiley přesto slibuje, že pokud se podmínky zhorší, turnajový program se změní.

„Neustále provádíme testy vzduchu a zvažujeme veškeré možné varianty. Máme tři zastřešené kurty a osm dalších tréninkových kurtů v hale, kde sice nejsou místa k sezení, ale hrát se tam dá. Určitě nechceme hráče nijak ohrozit,“ tvrdí rozhodně Tiley.

Zastřešené kurty mají klimatizaci, která by vzduch mohla částečně přefiltrovat, jestli by to však pomohlo dostatečně, není zatím jasné.

Teď bude všechno záležet na větru, který by se přes víkend měl otočit směrem pryč od Melbourne a kouř částečně odehnat.

Jedině tak se můžeme dočkat kompletního prvního grandslamu roku 2020.