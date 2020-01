Těžký los Australian Open pro loňské semifinalistky. Kvitová jde na Siniakovou, Plíšková na Mladenovicovou

MELBOURNE Loňskou finalistku Australian Open Petru Kvitovou čeká na úvod letošního ročníku český souboj. Sedmé nasazené tenistce čtvrteční los v Melbourne určil za soupeřku v 1. kole Kateřinu Siniakovou. Turnajová dvojka Karolína Plíšková bude hrát s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

Nejtěžší los má Marie Bouzková, která při své premiéře na prvním grandslamu sezony vyzve obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou z Japonska.

Patnáctá nasazená Markéta Vondroušová se utká se zkušenou Světlanou Kuzněcovovou z Ruska a dvacítka Karolína Muchová bude hrát s Belgičankou Kirsten Flipkensovou.



Mezi nasazenými je také Barbora Strýcová, která se z pozice dvaatřicítky utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Kristýna Plíšková zkusí ukončit na grandslamech šňůru čtyř porážek proti Britce Heather Watsonové.

Kvitová může ve čtvrtfinále hrát se světovou jedničkou a domácí favoritkou Ashleigh Bartyovou a Plíšková s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, ale už v osmifinále by se mohla střetnout s Vondroušovou.

Proti Ósakaové jde ve čtvrtině pavouka Američanka Serena Williamsová. Muchová je ve čtvrtině, v které se očekává čtvrtfinále Rumunky Simony Halepové se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

V pavouku mužů není po ukončení kariéry Tomáše Berdycha zatím žádný český hráč. Z kvalifikace se do soutěže může dostat Lukáš Rosol.

Sedminásobný vítěz a obhájce titulu Srb Novak Djokovič má za soupeře Jana-Leonarda Struffa z Německa.

Ve čtvrtfinále může narazit na vítěze Turnaje mistrů Řeka Stefanose Tsitsipas. Nejvýše nasazený Rafael Nadal ze Španělska začne s Hugem Dellienem z Bolívie a Švýcar Roger Federer se Stevem Johnsonem z USA

Los ženské dvouhry:

Bartyová (1-Austr.) - Curenková (Ukr.), Hercogová (Slovin.) - Petersonová (Švéd.), Sasnovičová (Běl.) - hráčka z kvalifikace, Peraová (USA) - Rybakinová (29-Kaz.), Riskeová (18-USA) - Wang Ja-fan (Čína), Golubicová (Švýc.) - Ču Lin (Čína), Görgesová (Něm.) - Kužmová (SR), McHaleová (USA) - Martičová (13-Chorv.), Keysová (10-USA) - Kasatkinová (Rus.), Linetteová (Pol.) - Rusová (Niz.), Pcheng Šuaj (Čína) - hráčka z kvalifikace, Gasparjanová (Rus.) - Sakkariová (22-Řec.), Alexandrovová (25-Rus.) - Teichmannová (Švýc.), Kanepiová (Est.) - hráčka z kvalifikace, Badosaová (Šp.) - hráčka z kvalifikace, KVITOVÁ (7-ČR) - SINIAKOVÁ (ČR), Ósakaová (3-Jap.) - BOUZKOVÁ (ČR), Čeng Saj-saj (Čína) - hráčka z kvalifikace, V. Williamsová - Gauffová (obě USA), STRÝCOVÁ (32-ČR) - Cirsteaová (Rum.), Stephensová (24-USA) - Čang Šuaj (Čína), Stosurová (Austr.) - hráčka z kvalifikace, Cabreraová (Austr.) - hráčka z kvalifikace, Keninová (14-USA) - hráčka z kvalifikace, Kontaová (12-Brit.) - Džabúrová (Tun.), Brengleová (USA) - Garciaová (Fr.), Ahnová (USA) - Wozniacká (Dán.), Jastremská (23-Ukr.) - hráčka z kvalifikace, Wang Čchiang (27-Čína) - Parmentierová (Fr.), Ferrová (Fr.) - Van Uytvancková (Belg.), Zidanšeková (Slovin.) - Han Na-le (Korea), Potapovová (Rus.) - S. Williamsová (8-USA), Bencicová (6-Švýc.) - Schmiedlová (SR), Ostapenková (Lot.) - hráčka z kvalifikace, Sorribesová (Šp.) - Kuděrmětovová (Rus.), Sharmaová (Austr.) - Kontaveitová (28-Est.), Vekičová (19-Chorv.) - Šarapovová (Rus.), Cornetová (Fr.) - hráčka z kvalifikace, Šwiateková (Pol.) - Babosová (Maď.), Suárezová (Šp.) - Sabalenková (11-Běl.), Mertensová (16-Belg.) - Koviničová (Č. Hora), KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR) - Watsonová (Brit.), Bellisová (USA) - Mariaová (Něm.), MUCHOVÁ (20-ČR) - Flipkensová (Belg.), Collinsová (26-USA) - Djatčenková (Rus.), Putincevová (Kaz.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan), Doiová (Jap.) - hráčka z kvalifikace, Bradyová (USA) - Halepová (4-Rum.), Svitolinová (5-Ukr.) - Boulterová (Brit.), Davisová (USA) - hráčka z kvalifikace, Muguruzaová (Šp.) - hráčka z kvalifikace, Tomljanovicová (Austr.) - Sevastovová (31-Lot.), Anisimovová (21-USA) - Dijasová (Kaz.), Paoliniová (It.) - Blinkovová (Rus.), Bondarenková (Ukr.) - Arina Rodionovová (Austr.) Beguová (Rum.) - Bertensová (9-Niz.), VONDROUŠOVÁ (15-ČR) - Kuzněcovová (Rus.), Giorgiová (It.) - hráčka z kvalifikace, Kozlovová (Ukr.) - Honová (Austr.), Kerberová (17-Něm.) - hráčka z kvalifikace, Pavljučenkovová (30-Rus.) - Stojanovičová (Srb.), Townsendová - Pegulaová (obě USA), Siegemundová (Něm.) - Vandewegheová (USA), KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (2-ČR) - Mladenovicová (Fr.).

Los mužské dvouhry:

Nadal (1-Šp.) - Dellien (Bol.), Delbonis (Arg.) - J. Sousa (Portug.), hráč z kvalifikace - hráč z kvalifikace, hráč z kvalifikace - Carreňo (27-Šp.), Kyrgios (23-Austr.) - Sonego (It.), Cuevas (Urug.) - Simon (Fr.), Učijama (Jap.) - M. Ymer (Švéd.), hráč z kvalifikace - Chačanov (16-Rus.), Monfils (10-Fr.) - Lu Jen-hsun (Tchaj-wan), Karlovič (Chorv.) - Pospisil (Kan.), Duckworth (Austr.) - Bedene (Slovin.), hráč z kvalifikace - Auger-Aliassime (20-Kan.), Fritz (29-USA) - hráč z kvalifikace, hráč z kvalifikace - Anderson (JAR), Bolt (Austr.) - Ramos (Šp.), Mannarino (Fr.) - Thiem (5-Rak.), Medveděv (4-Rus.) - Tiafoe (USA), Köpfer (Něm.) - hráč z kvalifikace, Gaston (Fr.) - Munar (Šp.), Popyrin (Austr.) - Tsonga (28-Fr.), Isner (19-USA) - Monteiro (Braz.), hráč z kvalifikace - hráč z kvalifikace, Kecmanovič (Srb.) - Seppi (It.), Džumhur (Bosna) - Wawrinka (15-Švýc.), Goffin (11-Belg.) - Chardy (Fr.), Herbert (Fr.) - Norrie (Brit.), Sugita (Jap.) - hráč z kvalifikace, O’Connell (Austr.) - Rubljov (17-Rus.), Basilašvili (26-Gruz.) - Kwon Sun-u (Korea) Verdasco (Šp.) - hráč z kvalifikace, Ruud (Nor.) - Gerasimov (Běl.), Cecchinato (It.) - A. Zverev (7-Něm.), Berrettini (8-It.) - Harris (Austr.), Sandgren (USA) - hráč z kvalifikace, Carballés (Šp.) - Berankis (Lit.), Querrey (USA) - Čorič (25-Chorv.), Pella (22-Arg.) - Smith (Austr.), hráč z kvalifikace - Barrere (Fr.), Thompson (Austr.) - Bublik (Kaz.), Opelka (USA) - Fognini (12-It.), Shapovalov (13-Kan.) - Fucsovics (Maď.), Sinner (It.) - hráč z kvalifikace, Mayer (Arg.) - Paul (USA), Londero (Arg.) - Dimitrov (18-Bulh.), Hurkacz (31-Pol.) - hráč z kvalifikace, Millman (Austr.) - Humbert (Fr.), hráč z kvalifikace - Krajinovič (Srb.), Johnson (USA) - Federer (3-Švýc.), Tsitsipas (6-Řec.) - Caruso (It.), Kohlschreiber (Něm.) - Giron (USA), Garín (Chile) - Travaglia (It.), Albot (Mold.) - Raonic (32-Kan.), Paire (21-Fr.) - Stebe (Něm.), Čilič (Chorv.) - Moutet (Fr.), Andújar (Šp.) - Mmoh (USA), F. López (Šp.) - Bautista (9-Šp.), Schwartzman (14-Arg.) - Harris (JAR), Davidovich (Šp.) - hráč z kvalifikace, Polmans (Austr.) - Kukuškin (Kaz.), Edmund (Brit.) - Lajovič (24-Srb.), Evans (30-Brit.) - McDonald (USA), Nišioka (Jap.) - Djere (Srb.), Ito (Jap.) - hráč z kvalifikace, Struff (Něm.) - Djokovič (2-Srb.).