Jsi zahořklá, bez grandslamu a ještě k tomu k smíchu, zkritizovali fanoušci Sereny Williamsové Plíškovou

PRAHA Nejen Barbora Strýcová nebo umpirový sudí Carlos Ramos už vědí, co je hněv fanoušků Sereny Williamsové. Teď se fanoušci americké tenisové legendy pustili do její soupeřky Karolíny Plíškové, která tvrdila, že Williamsová vyhrála první titul po třech letech, protože v Aucklandu neměla žádnou konkurenci.

Světová dvojka Plíšková musela porazit hráčky světové špičky Naomi Ósakaovou a Madison Keysovou, aby na nabitém turnaji v Brisbane triumfovala. Vždyť v Austrálii bylo šest tenistek z aktuální Top 10 žebříčku WTA.

Naopak Williamsová na paralelním turnaji v Aucklandu nemusela až na světovou pětadvacítku Amandu Anisimovou porazit nikoho z elitní padesátky žebříčku.

Proto Plíšková v neděli při otázce, co říká na triumf Williamsové na Novém Zélandu, bezelstně odpověděla: „Nebyla tam soupeřka, která by měla tenis na to, aby ji porazila.“

Sedmadvacetiletá česká tenistka si v ten moment neuvědomovala, co její neútočná odpověď způsobí. Vždyť o 11 let starší Američanku vzápětí pochválila, jak dobře vypadá na začátku nové sezony fyzicky a jak namotivovaně působí.

To už se však na sociálních sítích rozeběhl hon na Plíškovou, která místo toho, aby poblahopřála Williamsové k 73. titulu na okruhu WTA a prvnímu triumfu v roli matky, podle fanoušků Sereny svou modlu nepěkně urazila.

Prý závidí, že nemá ve 27 letech na kontě žádný vyhraný grandslam, je zahořklá, k smíchu a navíc oblečená do pytle, co jí oblékla oděvní firma Fila.

Od Sereniných příznivců to tak Plíšková schytala stejně tvrdě jako před v září 2018 její parťačka Barbora Strýcová, která po emotivním chování Williamsové ve finále US Open nařkla Serenu z toho, že si dovolí na kurtu co nikdo jiný.

Serena Williamsová

A od fandů Williamsové jí chodily na Instagram výhrůžky smrtí.



Podobně dopadl i portugalský sudí Carlos Ramos, který ve zmíněném finále proti Ósakaové potrestal Williamsovou nejprve trestným fiftýnem a poté i ztrátou celého gemu.

Kvůli neustálým výhrůžkám smrtí se rozhodl Ramos zápasy Williamsové do konce kariéry nerozhodovat.