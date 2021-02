Tenisová pohádka pokračuje. Karacev v debutu porazil Dimitrova a je v semifinále Australian Open

Melbourne Ruský tenista Aslan Karacev postoupil při grandslamovém debutu do semifinále Australian Open. Hráč z druhé stovky světového žebříčku vyřadil ve čtyřech setech Bulhara Grigora Dimitrova a v dalším kole může v Melbourne vyzvat nejvýše nasazeného obhájce titulu Novaka Djokoviče.

Dimitrov sice v osmifinále zdolal vítěze US Open Dominica Thiema, navíc s „kanárem“ v závěrečném dějství, jenže v utkání se sedmadvacetiletou senzací turnaje ho viditelně sužovala bolavá záda. Závěr zápasu už osmnáctý nasazený bulharský tenista prakticky bez odporu jen odchodil a prohrál 6:2, 4:6, 1:6, 2:6.

Karacev loni v létě ovládl antukové challengery ATP v Praze a v Ostravě, na Australian Open se pak probil z kvalifikace a při grandslamové premiéře v hlavní soutěži má bilanci 5-0. Dimitrov byl už třetím z nasazených hráčů, kterého vyřadil. „Je to neuvěřitelné. Poprvé na grandslamu a hned v semifinále,“ řekl Karacev.

Rusko tak bude mít v semifinále dvojnásobné zastoupení, neboť Daniil Medveděv a Andrej Rubljov nastoupí ve druhé polovině pavouka proti sobě. Posledním ruským tenistou, který v Melbourne triumfoval, byl v roce 2005 Marat Safin. „Snažím se na to (ruské finále) nemyslet a jdu zápas od zápasu,“ uvedl Karacev.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Ósakaová (3-Jap.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:2, 6:2. Čtyřhra - čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Fichmanová, Olmosová (Kan./Mex.) 7:5, 5:7, 6:2.

Japonská favoritka Naomi Ósakaová zdolala ve čtvrtfinále Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:2, 6:2. Na grandslamových turnajích vyhrála dvanáctý zápas za sebou a celkově už devatenáctý. V semifinále narazí na vítězku utkání mezi Simonou Halepovou a Serenou Williamsovou.

Pětatřicetiletá světová deblová jednička Sie Šu-wej, přemožitelka Markéty Vondroušové ze 4. kola, hrála grandslamové čtvrtfinále poprvé a neměla v něm moc šancí. „S ní je to ale pokaždé bitva, nikdy nevíte, odkud přiletí vítězný úder. I při takovémhle výsledku to byl boj,“ řekla Ósakaová na webu turnaje.Třetí nasazená Ósakaová má tři grandslamové tituly, v Melbourne vyhrála předloni. Dvakrát uspěla na US Open. V osmifinále Australian Open se ale její vítězná šňůra málem přetrhla, Garbiňe Muguruzaová proti ní v neděli měla dva mečboly.