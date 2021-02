Australian Open odstartoval. Na úvod slaví jednoznačné výhry Williamsová, Ósakaová i Kvitová

Melbourne Nasazená devítka Petra Kvitová zvládla vstup do tenisového Australian Open. Belgičanku Greet Minnenovou v prvním kole zdolala 6:3 a 6:4. Do druhého kola postoupila i Markéta Vondroušová, která Švédku Rebeccu Petersonovou po obratu porazila 2:6, 7:5, 7:5. Uspěl i Jiří Veselý, jenž otočil nepříznivý stav 1:2 na sety a udolal belgického outsidera Kimmera Coppejanse. Přes úvodní kolo neprošla Kateřina Siniaková, která podlehla Francouzce Fioně Ferrové 7:6, 2:6 a 4:6.

Kvitová vlétla do duelu s belgickou kvalifikantku Minnenovou ve velkém stylu a rychle vedla 5:1. Pak sice poprvé v zápase ztratila podání, ale první set bez problémů dotáhla do vítězného konce. V úvodu druhé sady česká finalistka Australian Open z roku 2019 ztratila servis a následně prohrávala 1:4, ale prodloužení zápasu nepřipustila. Vyhrála pět her za sebou a zajistila si účast ve druhém kole.

V něm narazí na Rumunku Sorenu Cirsteaovou, kterou v pěti ze sedmi dosavadních vzájemných zápasů porazila. Naposledy se utkaly v roce 2016 ve Wimbledonu.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne Muži:

Dvouhra - 1. kolo: A. Zverev (6-Něm.) - Giron (USA) 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2, Duckworth (Austr.) - Džumhur (Bosna) 6:3, 6:2, 6:4, Bublik (Kaz.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 7:5, 5:7, 6:4, Fucsovics (Maď.) - Polmans (Austr.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:7 (3:7), 6:3. Dimitrov (18-Bulh.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:2, 7:6 (7:5), Tomic (Austr.) - Sugita (Jap.) 3:6, 6:1, 4:1 skreč.

Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (19-ČR) - Petersonová (Švéd.) 2:6, 7:5, 7:5, Ferrová (Fr.) - Siniaková (ČR) 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Potapovová (Rus.) - Riskeová (24-USA) 6:2, 6:1, Džabúrová (27-Tun.) - Petkovicová (Něm.) 6:3, 3:6, 6:4, Kuděrmětovová (32-Rus.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 7:6 (7:5) Kvitová (9-ČR) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4, Halepová (2-Rum.) - Cabreraová (Austr.) 6:2, 6:1, Cirsteaová - Tigová (obě Rum.) 6:2, 6:1.



Devatenáctá nasazená Vondroušová prohrávala s Petersonovou už 2:6 a 1:3, druhý set ale nakonec zachránila. Vyrovnaný souboj zvládla lépe i v rozhodující sadě a po takřka dvou a půl hodinách zvítězila, přestože v zápase přišla celkem osmkrát o podání.

Postupem do druhého kola si jednadvacetiletá rodačka ze Sokolova vyrovnala osobní maximum z úvodního grandslamu sezony, vloni se loučila hned po prvním zápase. O postup do 3. kole se v Melbourne utká s Rebeccou Marinovou. Tuto kanadskou tenistku, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, v jediném vzájemném zápase ve Fed Cupu v roce 2019 porazila.

Teprve podruhé při své sedmé účasti na Australian Open prošel do druhého kola Veselý. Česká mužská jednička se dnes nadřela proti kvalifikantovi Coppejansovi, který je v žebříčku o více než sto míst níže. Veselý, jemuž patří aktuálně 68. příčka, vyhrál první set 6:4, ale další dvě sady prohrál 3:6 a 6:7. Ve čtvrté i páté sadě prohrával 1:3, ale pak pokaždé získal pět her za sebou a postoupil.

Sedmadvacetiletý český tenista si tím vyrovnal maximum na Australian Open z roku 2018. O jeho vylepšení se bude snažit proti turnajové patnáctce Španělovi Pablu Carreňovi, s nímž se ještě na ATP Tour neutkal.

Siniaková, jež v neděli slavila s Barborou Krejčíkovou deblový titul na jednom z přípravných turnajů, vstoupila do zápasu s Ferrovou lépe. Úvodní set získala v tie-breaku 7:5 a ve druhém šla do vedení 2:0, náskok ale neudržela. Od té doby ztratila čtyřikrát za sebou podání a soupeřka zápas otočila. Siniaková tak potřetí za sebou končí na Australian Open v 1. kole.