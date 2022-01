Djokovič se chce s Austrálií soudit o miliony za špatné zacházení, za jeho problémy může také místní svaz

Na dle mnohých nejoblíbenějším grandslamu sezony během čtvrtka skončila mladinká šampionka USA Emma Raducanuová, světový trojka Garbiňe Muguruzaová i vracející se trojnásobný šampion turnajů velké čtyřky Andy Murray.

V Melbourne Parku skončil také domácí hrdina Nick Kyrgios a české duo Tomáš Macháč – Marie Bouzková. Což ale až taková překvapení nejsou, vždyť prvně jmenovaný australský bouřlivák svedl čtyřsetovou bitvu s Rusem Daniilem Medveděvem, aktuálně nejvýše nasazeným hráčem mužského pavouku.

Do pozice největšího favorita turnaje jej dostala sága ohledně světové jedničky Novaka Djokoviče a Srbova nedělní deportace ze země zpět do vlasti. Ve čtvrtek byly také zveřejněné soudní dokumenty, které odhalují důvody tohoto kroku, od trojice soudců Jamese Allsopa, Anthonyho Besanka a Davida O’Callaghana.

Ti se postavili za australského ministra pro imigraci Alexe Hawkeho, který tvrdil, že postoj čtyřiatřicetiletého Srba k vakcinaci proti covidu může vést ke „zvýšenému přenosu na komunitu“. Djokovičovi právníci tento argument označili za „iracionální, nelogický a nepodložený na relevantních materiálech“.

V soudním spisu ale stojí toto: „Odmítáme tvrzení, že ministr nemohl zjistit nebo vyvodit závěr, že pan Djokovič měl k očkování známý postoj a že byl proti němu, když se po dobu více než jednoho roku rozhodl neočkovat, přestože během tohoto období se staly vakcíny dostupnými.“

Djokovič zvažuje milionové odškodnění za zacházení

Dle soudců může Djokovič díky svému postavení a známému jménu „ovlivnit lidi všech věkových kategorií, aby jej napodobovali, když vysvětloval svůj odpor k vakcinaci“.

Srbský tenista opakovaně prohlašoval, že se nechce nechat zatáhnout do očkovacího cirkusu a že by mělo být svobodným rozhodnutím každého člověka, co si nechá píchnout do těla a zda o tom bude někoho informovat. Přestože australští politici a též novináři vybízejí, že je celá sága už minulostí a aby se už začali všichni věnovat tenisu, dle britského deníku The Sun chce Djokovič po australské vládě za „špatné zacházení“ odškodnění ve výši šesti milionů dolarů.

Pokud žádost podá, klidně to může znamenat, že už na Australian Open hrát nebude. Momentálně platí, že pro porušení vízových pravidel nesmí tři roky do země, obecně se ale očekává, že dostane od vlády výjimku. Případný soud by mohl vstřícnost úřadů utlumit.

Máslo na hlavě má i svaz

Bývalý starosta australského města Brighton John Locco ve středu listu Herald Sun řekl, že viděl díky svým zdrojům dokumentaci mezi Tennis Australia (místní svaz a také pořadatel Australian Open) a Djokovičem.

Dle spisů vyplňoval australský tenisový svaz veškerou vízovou dokumentaci za Djokoviče. Svaz mu hradil letenky, dům v Melbourne (ten vůbec nevyužil) a taktéž veškeré soudní výlohy.

„Mluvil jsem o tom proto, že Novak přijel do Austrálie a byl očerněn,“ vysvětlil Locco své pohnutky ke zveřejnění informací, které kritizovaný prezident Tennis Australia Graig Tiley ve čtvrtek dementoval.

Co ale nevyvrátil, respektive to lze těžko, jsou informace od samotných tenistů, že to s přísným testováním na covid mezi hráči, rozhodčími a všemi lidmi spojenými s Australian Open není zas tak žhavé.

Jako první celý systém ostře zkritizoval Bernard Tomic, který se pokoušel o restart v kvalifikaci. Prohrál v úvodním kole, krátce po zápase pak byl pozitivně testován na covid. Ten prodělal před turnajem i jeho krajan Kyrgios, který se přitom rozhodně nevyhýbal kontaktu s fanoušky a který se poslední dva týdny celé Austrálii chlubí novou přítelkyní Costeen Hatziovou.

Testování ani hlášení výsledku není povinné

„Po příletu do Austrálie musel každý hráč podstoupit pátý a sedmý den PCR test,“ prohlásil Tiley ve čtvrtek po nátlaku domácích žurnalistů. Dle toho nakoupili pořadatelé na 40 tisíc rychlých antigenních testů pro všechny zúčastněné (zhruba 3000 lidí). Jenže...

„Testování není povinné, stejně jako hlášení výsledků. Ano, dostaneme každý den test, ale jestli si ho uděláme, nebo ne, je na nás,“ řekla Garbiňe Muguruzaová. „Já se testuji každý druhý den,“ dodala.

Její přemožitelka Alizé Cornetová naopak přiznala, že věří svému očkování, takže nejenže se netestuje, ale chodí na večeře do centra Melbourne, prochází se podél řeky Yarra či se po městě projíždí na kole.

„Člověk nemůže přestat žít. Nemůžete přestat chodit ven a užívat si života, jinak budete navždy žít v bublině. A to já nechci,“ pronesla důrazně dvaatřicetiletá rodačka z Nice.

„Nemůžu uvěřit, co se tady děje. Nechávají hráče přicházet na kurt, zatímco mají rychlotesty zabalené na pokojích,“ bouřil se na konci minulého týdne Bernard Tomic.

„Myslím, že řada hráčů ho měla už při příletu, další to mají teď,“ přidal se ve středu Alexander Zverev. „Zatím jsem se netestovala krom těch PCR povinných,“ řekla domácí naděje Maddison Inglisová startující na divokou kartu.

„Existuje povinnost hráče se otestovat, pokud cítí příznaky, všechny informujeme, co mají dělat, nosí roušky, mají rozestupy, dodržují hygienu,“ reaguje Tiley. Hodně chabě, dlužno dodat.

Ostatně, momentálně jsou hráči a hráčky už ve 3. kolech dvouher, za které je odměna 180 tisíc dolarů, za postup do 4. kola už 300 tisíc. Australští novináři pak trefně poznamenávají, že ani oni by podobnou gáži neriskovali, navíc když nemusí.

Jen pro srovnání: když se hrál loni v létě v Austrálii významný kriketový turnaj, denní PCR testování bylo povinné a odhalilo na 50 pozitivních uvnitř celé bubliny, ženská profesionální liga australského fotbalu pak má během celé sezony povinné antigenní testování před vstupem hráček na zápasy i tréninky...