Badmintonisté mají nové logo a věří, že se protlačí do olympijského turnaje

Praha Čeští badmintonisté věří, že nepřeruší šňůru účastí na olympijských hrách započatou před třinácti lety v Pekingu. Na odložené hry v Tokiu mají zatím nejblíže Kateřina Tomalová a Milan Ludík.

„Vím, jaké jsou to nervy a jak je to náročné. Věřím, že to někomu vyjde. Českému badmintonu by to moc pomohlo,“ řekl někdejší nejlepší český hráč Petr Koukal, který je od loňska předsedou badmintonového svazu.

Právě Koukal s Kristinou Gavnholt Ludíkovou v roce 2008 ukončili šestnáctileté čekání tuzemských badmintonistů na olympijský start. Oba se poté kvalifikovali rovněž na londýnské hry v roce 2012 a do Ria de Janeiro 2016.

Koukal se dvakrát dostal do olympijského turnaje na poslední chvíli a to samé nejspíše čeká Čechy i letos. Tomalová i Ludík jsou v redukovaném pořadí světového žebříčku pod čarou a zlepšit se musí do poloviny května.

„Postup je výkonnostně určitě reálný. Bude to boj až do konce. Pokusím se hrát jakýkoliv turnaj, který půjde. Zkusím letět i do Asie,“ plánuje Tomalová, aktuálně 125. hráčka světa, která bojuje o kvalifikaci i s krajankou Terezou Švabíkovou (128.). Česko totiž může v obou kategoriích získat maximálně jedno místo.

Desetileté úsilí by chtěl v olympijskou účast proměnit Ludík. Podobně jako ženám mu chybí málo. „Naposledy se mi to o kousek nepovedlo, tak věřím, že teď se to o kousek povede,“ řekl Ludík, který by rád navázal na tři starty pod pěti kruhy své sestry. „Abych nesl naše jméno na čtvrtou olympiádu v řadě.“

K úspěšné kvalifikaci by badmintonistům mohlo pomoci i březnové mezinárodní mistrovství České republiky. Turnaj kategorie International Series v Brně by se měl hrát od 18. do 21. března a mezinárodní federace BWF ho zařadila mezi 17 akcí, na nichž bude možné získat body do žebříčku rozhodujícího pro start v Tokiu.

Šéf svazu Koukal doufá, že se případně podaří pro akci získat i výjimku, kdyby byla nadále špatná koronavirová situace. „Řešíme to, radíme se, kde můžeme a chodí doporučení i ze světové a evropské federace,“ uvedl Koukal.

Důležité pro start na olympiádě bude mistrovství Evropy, které je v plánu v Kyjevě na přelomu dubna a května. „Každé kolo tam bude hodně dobré, protože evropský šampionát je bodově vysoce ohodnocen,“ konstatoval Ludík.

Koukal se svým týmem se snaží nastolit jednotný systém přípravy a rozjet tréninková centra a dnes vedení svazu představilo novou identitu českého badmintonu. Nové logo se slovem bad (zlý) v opeřeném míčku má působit rebelsky. „Vyslali jsem signál, že se badminton profesionalizuje a jdeme na to hravě,“ řekl předseda marketingové komise svazu Tomáš Urbánek.