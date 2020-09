Becker reaguje na Kyrgiose: Kritizuje ostatní hráče, sám ale nic nedělá

Berlín Bývalému německému tenistovi Borisovi Beckerovi došla trpělivost. Poté, co se současná jednačtyřicítka světového žebříčku ATP Nick Kyrgios pustila do Novaka Djokoviče, Alexandera Zverevena či Pabla Careňa Busty, neodpustil si Becker rýpuntí. Podle něj Kyrgios sám nic nedělá.

Nick Kyrgios na US Open chyběl kvůli obavám z koronaviru a pravděpodobně vynechá i French Open, jenž startuje 21. září. V posledních týdnech se ale Kyrgios zaměřil na úzký výběr hráčů tenisové špičky ATP Tour, které častoval kritikou. Nejčastějšími terči rodáka z Canberry byli Djokovič, Zverev a Busta.

Aktuální světovou jedničku Djokoviče sepsul Kyrgios dvakrát. Nejprve za účast a organizaci na Adria Tour, kde se nakazil sám Srb i Bulhar Grigor Dimitrov, Chorvat Borna Čorič s Goranem Ivaniševičem a Srb Viktor Troicki či následnou karanténu Alexandera Zvereva. Na sociálních sítích se totiž objevilo video, na kterém sedmý hráč světového žebříčku tančí v nabitém klubu.

„Pokud máš odvahu zveřejnit tweet, který za tebe napsal tvůj management, že se budeš na dva týdny izolovat a omlouváš se veřejnosti za ohrožení zdraví, měl bys mít i odvahu zůstat ty dva týdny doma,“ napsal Kyrgios na Instragramu. „Jak sobecký dokážeš být?“ dodal.



A kontroverzní australský tenista neměl dost ani při sledování US Open.

Nejprve otevřeně zpochybnil Djokovičův trest (pokuta 10 000 dolarů a odebrání bodů z turnaje) poté, co byl diskvalifikován z turnaje po zasažení čárové rozhodčí do krku. Poslední kontroverzní výrok zaznamenal Kyrgios o Španělovi Careňovi Bustovi, o kterém prohlásil, že pokud by neexistoval antukový tenis, byl by mimo světovou padesátku.

V tu chvíli ale už došla trpělivost Beckerovi, jenž byl Djokovičovým trenérem v letech 2013 až 2016.

„Nick Kyrgios by už měl opravdu držet hubu. Stal se jakýmsi reproduktorem, který kritizuje ostatní hráče. Sám ale nic nedělá, takové sportovce opravdu neznám,“ nebral si servítky Becker.

Největším úspěchem Kyrgiose zůstává čtvrtfinále Australian Open z roku 2015.