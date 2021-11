Švýcarky zaslouženě ovládly čtyřhru a postupují do semifinále, české tenistky končí

Připravujeme podrobnosti...

Po výsledkově špatném začátku nastala velká jízda a Vondroušová deklasovala Golubicovou (6:4, 6:2).

Špatný úvod měla i Krejčíková, jenže Bencicová udržela nervy a srovnala (7:6 (6:2), 6:4). Tím poslala napínavé střetnutí až do závěrečné čtyřhry.

Málo chybující Švýcarky opanovaly klíčový debl

Dvě dvojchyby Hradecké v zahajovacím gamu byly vzhledem k celému prvnímu setu až příliš velkým přepychem. Švýcarky totiž téměř nechybovaly a podání soupeřkám nedarovaly. Obzvlášť výkon Teichmannové na síti i při servisu neměl moc vad.

Siniaková, Hradecká vs. Teichmannová, Bencicová Utkání jsme sledovali míček po míčku.

Hostující hráčky opakovaně nutily Česky k chybám. Ty se i přesto udržovaly v kontaktu. Až při deváté hře opět ztratily game, v němž uváděly míček do hry. Bencicová s Teichmannovou zaslouženě sebraly první sadu.

Ve druhém dějství už si i český pár lépe hlídal podání, ale dopouštěl se více nevynucených chyb. Švýcarky při „svých“ gamech nedávaly ani trochu najevo, že by Češky měly jejich servis prolomit.

To se také nestalo a rozhodnutí padlo za stavu 4:3 pro pár Bencicová/Teichmannová, který odskočil do vedení o dva gamy. O podání přišla znovu Hradecká. Při servisu Bencicové potvrdily Švýcarky vítězství čistou hrou. Nebylo znát, že spolu normálně nehrají, takřka ve všech parametrech byly lepší.

Krejčíková v duelu jedniček podlehla Bencicové

Tejpy na pravém lýtku Krejčíkové poutaly na startu utkání pozornost nejen diváků, ale i samotné tenistky. Mohlo za to jejich opakované odlepování. Ve chvíli, kdy si je Češka nechala během pauzy přelepit, prohrávala 0:3.

Krejčíková vs. Bencicová Utkání jsme podrobně sledovali.

Krejčíková vycházela z obrany a snažila se bušit do druhého podání Bencicové. Ať už byla jakákoli z hráček na servisu, tak se buď blížila, anebo opravdu přišla shoda. První dějství bylo naprosto vyrovnané, přesto Švýcarka nadále disponovala výhodou jednoho prolomeného podání soupeřky.

Tuhle přednost šampionka z French Open eliminovala v devátém gamu právě hezky trefeným returnem proti druhému servisu. Nakonec se šlo do tiebreaku, v němž Bencicová hrála skvěle. Její náskok při vedení 5:0 už poté Krejčíková nesmazala, a dohánění manka v úvodní sadě tak vyšlo vniveč.

Kapitán českého výběru Petr Pála (vlevo) a Barbora Krejčíková s tejpy na pravém lýtku.

Druhá část střetnutí začala dvěma vzájemnými brejky. Krejčíková dělala nevynucené chyby, Bencicová zase nebyla až tak nebezpečná při výměnách po prvním podání. Obě hráčky si potom držely servis.

Sedmý game vyfoukla domácí tenistce při jejím podání Švýcarka. Už to vypadalo, že hned na to o výhodu přijde, jenže z nepříjemného skóre 0:40 se pěti body v řadě vymanila. Zlomový moment zápasu byl na světě.

Ačkoli Krejčíková ještě dokázala upravit na 4:5, Bencicová dopodávala duel do konce hned přes první mečbol.

„Zase mi to uteklo o pár míčů, zápas byl vyrovnaný a měl velkou kvalitu,“ sdělila v rozhovoru po utkání Krejčíková, „jsem smutná, že jsem týmu nepomohla ve skupině víc, ale všechny holky, co tu hrají, mají větší zkušenosti. Učím se a věřím, že jsem to zvládla dobře. Nemám se za co stydět, oba zápasy jsem bojovala o každý balon.“



Vondroušová předvedla skvělý obrat

Úvodní zápas celého střetnutí nabídl poutavou zápletku a výtečné představení Vondroušové, která si poradila s Golubicovou 6:4, 6:2.

Vondroušová vs. Golubicová Utkání jsme podrobně sledovali.

Do ze začátku takticky pojatého zápasu přitom vstoupila mnohem lépe Golubicová, která si čistými hrami vypracovala náskok 2:0.

Vondroušová ji sice následně vzala podání, jenže o to své hned vzápětí také přišla. Za chvíli už prohrávala 1:4 a čelila třem brejkbolům na 1:5...

Česká reprezentantka těžkou chvíli ustála a po přesném podání snížila na 2:4. Začala hrát agresivněji a bez ztráty jediného bodu nejdříve odmazala brejkbol, vyrovnala a dokonce úplně zvrátila vývoj první sady.

Teprve po sedmnácti vyhraných míčcích v řadě brala bod i zdeptaná Golubicová. Jenže na víc se už nezmohla, 6:4 pro Vondroušovou.

Druhé dějství pokračovalo v nastoleném trendu. Vondroušová soupeřce dovolila jediný fiftýn ve dvou gamech. A když sebrala i vyrovnanější třetí hru, držela náskok dvou brejků. První hru Švýcarce „darovala“ až v pátém gamu, kdy míček z dobré pozice poslala jen do sítě.

Chyba ji nerozhodila, dál skvěle trefovala údery, pokračovala v agresivní hře, věřila si a znovu zapojovala i drzé kraťasy, které ji zprvu moc nevycházely. Golubicová ještě korigovala stav, ale pak už čelila mečbolům.



První z nich ještě Češka neproměnila, jelikož míček skončil těsně v autu, nicméně ten druhý už po třech přesných úderech, kdy si soupeřku rozběhala, využila. Míček, který hrála poměrně nízko, uklidila do zcela odkryté části dvorce.

„Je to úleva a myslím, že to byl skvělý zápas... Na začátku hrála výborně, já taky, ale nestačilo to. Říkala jsem si: ‚Vydrž a hraj svoji hru‘. Jsem ráda, že jsem první set otočila. Druhý jsem hrála moc dobře, ale musela jsem si to dohrávat na síti,“ uvedla Vondroušová na kurtu po zápase.