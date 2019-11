Biometrické rukavice i téměř neprůstřelné přilby. Piloti ve formuli 1 zažívají inovace

Praha Formule 1 je stále nebezpečná a stále se v ní umírá, jak potvrdily nehody Julese Bianchiho před pěti lety nebo Maríi de Villotaové při testech o něco dřív. Mezinárodní automobilová federace FIA však dělá vše pro to, aby se pravděpodobnost nehody s tragickými následky minimalizovala. Vedle řady bezpečnostních prvků na voze a nehořlavé kombinézy pomáhají nárazuodolné a téměř neprůstřelné přilby. Letošní novinkou jsou biometrické rukavice, které usnadňují práci lékařů v případě nehody.

Přilba: Odolná teplotám až 790°C



Po uhašení se nemůže znovu vznítit

Její strukturu nenaruší ani náraz desetikilového závaží z výšky pěti metrů



Odrazí kulku o hmotnosti 225 gramů letící rychlostí 250 km/h

Hledí odolá výstřelu 1,2 gramů těžkého náboje vystřeleného ze vzduchové zbraně

Uhlíková konstrukce nepraskne ani při přetížení 275 G

Biometrické rukavice prošly v roce 2018 řadou testů a někteří piloti je vyzkoušeli v závodě, letos už jsou povinné. V oblasti dlaně či případně ukazováčku je v látce zašitý malý senzor o velikosti tří milimetrů, který měří pulz, hladinu kyslíku v krvi a intenzitu pohybů jezdce. Snímač má v sobě maličkou baterii a je schopen vyslat signál s údaji přes Bluetooth až do vzdálenosti 500 metrů.

Při záchraně i pro diváky

K čemu to je? Má pomoci zachránit jezdce v případě nehody. Lékaři FIA, kteří jsou během závodu a testů připraveni na okruhu ve zdravotnickém voze, mohou okamžitě po nárazu monitorovat jeho životní funkce. To pomůže zejména k rozhodnutí, jak rychle je nutné zasáhnout nebo zda je potřeba zastavit závod.

„Víme, že monitoring pacienta je vždy zásadní,“ říká doktor Ian Roberts, hlavní lékař při závodech Grand Prix. Podle něj pomohou rukavice zejména při vážných nehodách, kdy musí být jezdec z vozu vyprošťován nebo když je monopost v plamenech, a zdravotníci se tak k němu několik minut nedostanou. „U nehod při závodech to je stejné. Musíme začít monitorovat možného pacienta, jak nejdříve to je možné. Pět set metrů se zdá být málo, ale často nám trvá dlouho, než jezdce dostaneme z kokpitu ven, takže rukavice se senzorem nám hodně pomohou.“

V roce 2015 havaroval při tréninku Velké ceny Ruska Carlos Sainz. Přímý náraz do bariéry v rychlosti 153 km/h byl tak silný, že jeho monopost Toro Rosso prorazil první řadu bloků, které mají pohltit energii nárazu, a jezdec i s vozem uvázl v jejich středu. Ke španělskému závodníkovi, který se při nehodě nijak vážně nezranil, se záchranáři dlouhé minuty nemohli dostat a na místě jen přihlíželi vyprošťování vozu. Celou dobu netušili, jestli je pilot v pořádku. Nyní už by si mohli být okamžitě jisti, že jsou jeho životní funkce v normálu.



V budoucnu by měly rukavice také měřit dechovou frekvenci a teplotu jezdce. „Frekvence dýchání je velmi dobrým indikátorem zdraví jezdce, případně stresu a teplota výrazně ovlivňuje jeho výkon,“ dodává Roberts. Navíc je možné, že v budoucnu se s údaji z čipu v rukavici setkají i televizní diváci. FIA plánuje, že pulz jezdce a další data by se mohly objevovat na obrazovce vedle rychlosti vozu nebo otáček motoru, které jsou již dnes součástí přenosu.

Neprůstřelné hledí

Z přilby, která byla představena v letošní sezoně, žádné údaje zdravotníci nezískají. Ta má jiný úkol – ochránit hlavu pilota vždy a za všech okolností. Proto byly k její výrobě použity nejvyspělejší kompozitní materiály. Helma odolá úderu kladivem do jakékoliv části, což mají zajistit hrubší uhlíková vlákna, a plamenům o teplotě až 790 stupňů Celsia. Navíc se po uhašení již nemůže znovu vznítit, což se v minulosti stávalo.

Rukavice: Jsou vyrobené z nehořlavého materiálu nomex

Na dlaních je jemná kůže, aby jezdec neztrácel cit v rukou

Mají na sobě zašitý senzor (nahoře), který monitoruje životní funkce člověka

Na první pohled je také vidět, že přilba má o 10 milimetrů užší hledí. Navíc ho není možné třeba ani prostřelit vzduchovou zbraní, což při testování simulovalo trefení uvolněným projektilem.

To by mělo předejít zraněním, jaké utrpěl Felipe Massa při kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska 2009. Brazilského pilota zasáhla do hlavy pružina, která odpadla z monopostu jeho krajana Rubense Barrichella. Po trati se Massa v tu chvíli pohyboval rychlostí přes 200 kilometrů v hodině. Pružina prorazila hledí a zarazila se jezdci Ferrari do lebky nad levým okem. Se štěstím přežil.

„Již starší přilby formule 1 byly nejbezpečnější na světě, ale nyní se dostáváme na zcela novou úroveň,“ vysvětloval loni šéf bezpečnosti FIA Laurent Mekies. „Všichni výrobci souhlasili a okamžitě nové standardy zapracovali do výroby. Je v jejich zájmu, aby formule 1 byla bezpečnějším sportem.“

Nehořlavé a stále lehčí

Na rozdíl od přileb a rukavic kombinézy v posledních letech zásadními změnami neprošly. Již řadu let jsou vyráběny ze speciálních ohnivzdorných lehkých vláken, z materiálu zvaného nomex. Jsou pouze rok od roku pohodlnější a lehčí.

Overal: Váží přibližně 700 gramů

Je vyroben ze dvou až čtyř vrstev nehořlavého materiálu

V teplotě 840 °C vydrží neporušen 11 sekund

Udrží si své vlastnosti po patnáct praní

Nehořlavé kombinézy měli jezdci již v roce 1975, ale tehdy to byly velmi těžké pětivrstvé overaly, které v podstatě kopírovaly kombinézy NASA. V závodech se ale počítá každý gram a dnes kombinéza váží méně než jeden kilogram. Jsou ručně šité a samozřejmostí je personalizace pro každého z pilotů.

Důležitou vlastností nomexu je jeho nehořlavost. Dnešní kombinézy jsou vyrobeny ze dvou až čtyř vrstev a okolo zápěstí a kotníků mají pružné manžety. Testují se v přímém plamenu a nepoškozené vydrží jedenáct sekund v teplotách kolem 840 °C, což je více než teplota v hořícím domě. Testy jsou opravdu důkladné, kombinéza projde patnácti čisticími cykly a i poté si musí udržet svoje vlastnosti. Měří se teplota na její vnitřní straně, která nesmí ve zmiňovaném čase jedenácti sekund přesáhnout 41 °C.

Podobné nároky jsou kladeny také na zipy, jejichž roztavení by značně ztížilo práci záchranářům, kuklu pod přilbou, spodní prádlo, ponožky a samozřejmě rukavice, které jsou rovněž vyrobené z nomexu. FIA plánuje, že bude postupně zavádět jak biometrické rukavice, tak tvrdší přilby a kvalitnější kombinézy i do nižších závodních kategorií. Bylo by to potřeba, všichni si ještě dobře pamatují na smrt Francouze Anthoina Huberta, který před necelými třemi měsíci podlehl zraněním po hrůzostrašné nehodě s Američanem Correou při závodě formule 2 v belgickém Spa-Francorchamps.