Překonala Stenmarkův dlouholetý rekord a z úcty k němu pojmenovala soba. Čeho je Shiffrinová ještě schopná?

PRAHA Více než třicet let trvalo, než někdo do své moci získá rekord, který dosud držela švédská sjezdařská legenda Ingemar Stenmark. Ten v únoru 1989 získal 40. prvenství ve slalomu ve Světovém poháru a dlouhé roky ho nikdo z lyžařů ani lyžařek neohrozil.

Hned v prvním slalomu sezony o víkendu ve finském Levi jej však v pouhých 24 letech předčila americká superstar posledních pěti let Mikaela Shiffrinová.

Americká lyžařka po sobotním triumfu dokonce pojmenovala soba, kterého ve Finsku tradičně dostávají vítězové, po Stenmarkovi. „Ingemare, ráda tě poznávám,“ uvedla Shiffrinová v neděli na svém Instagramu.



Nešlo však o žádný výsměch, Shiffrinová totiž nejprve švédskou legendu poprosila o svolení. „Vůbec to není kvůli tomu rekordu, jde o poctu jednomu z absolutně největších lyžařů, kteří se kdy narodili,“ uvedla Američanka.

„Napadlo mě to hned po závodě, když kdosi zmínil ten rekord. Ale musela jsem řešit spoustu věcí. Především zeptat se Ingemara,“ doplnila Shiffrinová.

Ta úspěšně vstoupila za obhajobou velkého křišťálového glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru i malého za slalom.

Útok na celkový rekord

Jako rekordmanka se ale prý necítí. „Přemýšlela jsem taky o tom, co pro mě ten den znamenal. Pravda je, že jsem to necítila jako den, kdy padl nějaký rekord. Byl to prostě normální závodní den, trochu mlha,“ smála se.

„A teď mám rekord, milník, o kterém jsem si dřív ani v nejdivočejších snech nemyslela, že bych ho mohla dosáhnout.“

S celkově 61 prvenstvími v prestižním seriálu navíc Shiffrinová útočí i na absolutní Stenmarkův rekord, který v letech 1974 až 1989 vybojoval 86 pohárových vítězství.

„Pořád si myslím, že Ingemar je lepší. Neberu to tak, že jsem mu vzala rekord. Jen pokračuju v tom, čeho dosáhl on. A pojmenování soba po něm je prostě pocta jednomu z absolutně největších lyžařů, kteří se kdy narodili,“ doplnila rodačka z coloradského Vailu.

Sám Stenmark však před touto sezonou poznamenal, že je jen otázkou času, kdy jej Shiffrinová překoná.

„Mikaela ten rekord může překonat a taky překoná. Kdy? To nemám ponětí. Ale určitě vyhraje přes sto závodů,“ podotkla třiašedesátiletá legenda na letošním mistrovství světa v Aare.

Když Stenmark v únoru 1989 na SP v americkém Aspenu vyhrál ve 32 letech svůj poslední závod, byl v seriálu nejstarším lyžařem. Naopak Shiffrinová patří v současnosti pořád spíše k mladším závodnicím, takže se zdá, že jí v cestě za překonáním absolutního rekordu nic nestojí.

Konkurenti už skončili

Podobné plány však měla i americká legenda Lindsey Vonnová, která se v počtu vítězství v SP zastavila na čísle 82 a po MS v Aare kvůli dlouholetým problémům skoleny ukončila kariéru.

Stejně tak na tom byl i vítěz 68 závodů Rakušan Marcel Hirscher, který letos v září ve 30 letech překvapivě ukončil kariéru.

„Je hezké mluvit o mém rekordu, ale upřímně, nijak mi na tom nezáleží, protože se to nedá srovnávat. Přináší mi to ale publicitu. Když Lindsey skončila a byla hodně blízko, byl jsem zase ve všech novinách. To je docela dobré,“ smál se Stenmark.