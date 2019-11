Budoucnost Ibrahimovice vyřešena? Švédský kanonýr naznačil své další kroky

stockholm Budoucnost hvězdného Zlatana vyřešena. AC Milán, Manchester United či Tottenham? Ne. Megaloman Ibrahimovic na svém Instagramu zveřejnil dres se svou jmenovkou. Ten však nepatří žádnému z velkoklubů, nýbrž švédskému celku. K překvapení všech to ovšem není Malmö FF, kde byla před nedávnem odhalena jeho socha, ale stockholmský Hammarby IF.

V posledních týdnech byl spojován s mnoha evropskými celky. Manchester United, Tottenham Hotspurs i AC Milán. Nyní se však zdá, že hvězdný Zlatan Ibrahimovic míří zpátky domů. K překvapení všech však nemá v úmyslu oblékat dres svého Malmö FF, kde nastartoval své fotbalové putování a kde mu před nedávnem odhalili sochu.

Fotbalový světoběžník by měl podle svého instagramového příspěvku v příští sezoně oblékat dres Hammarby IF, který v uplynulém ročníku švédské Allsvenskan obsadil třetí příčku. Přesunu do Stockholmu měl údajně napomoci sportovní ředitel Hammarby, jenž s Ibrahimovicem v minulých týdnech jednal v Los Angeles.



Bezmála dvoumetrový střelec z Malmö je opravdový cestovatel. V kariéře totiž vystřídal po švédském Malmö už řadu velkolepých adres. Ajax, Juventus, Inter i AC Milán, Barcelonu, Paris Saint-Germain a před přesunem do zámořského LA Galaxy i Manchester United.