Tragédie na Slovensku: Mládežnický reprezentant spáchal sebevraždu, fotbalista měl být šikanován

Rožumberok Slovenským fotbalem otřásla tragická zpráva. Teprve sedmnáctiletý Adrian Sivoň, jenž byl členem reprezentačního výběru do devatenácti let, spáchal sebevraždu. O víkendu podlehl zraněním po pádu ze sedmého patra internátu.

Sivoň utrpěl po pádu ze sedmého patra těžká zranění. Okamžitě byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Rožumberoku, i přes snahu lékařů však následkům pádu podlehl.

Bezprostředně poté se u internátu rozhořela stovka svíček. Přímo pod okny budovy pak vzniklo pietní místo.

Tragédie, která otřásla celým Slovenskem, je zatím zahalena záhadami. Adrian Sivoň, který měl před sebou zápas a na fotbalovém hřišti patřil k oporám, prý mluvil před skokem ze střechy o tom, že se zabije.

„Kluci se chystali na zápas, všechno bylo v pohodě. Ale najednou někdo zavolal, že Adrian vyběhl z pokoje a utíkal nahoru a skočil ze střechy. Odpoledne jsme se dozvěděli, že zemřel,“ sdělili pro slovenský deník Čas.sk jeho spoluhráči.

Stále se šíří spekulace, že za Sivoňovu smrt mohla šikana. „Nevěřili jsme, že to myslí vážně. Spoluhráči si ho dobírali, Liptáci proti klukovi z Oravy. Nějaká šikana tam byla, jako to bývá mezi kluky. Ale co se dělo v šatně, to musí vědět jen oni,“ uvedl o možné šikaně v týmu další z dorostenců ružomberského týmu.

Sivoňova sebevražda je další ze smutných zpráv, které v posledních letech zasáhly slovenský fotbal. Minulý rok si totiž předčasně sáhl na život také trenér slovenské reprezentace do 18 let Milan Malatinský.