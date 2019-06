Byla jsem pro ně jako pokusné morče, stěžuje si Semenyaová. 'Zkoušeli na mně různé přípravky'

Lausanne / Praha Atletka Caster Semenyaová obvinila Mezinárodní asociaci atletických federaci (IAAF) z toho, že používala její tělo jako „lidskou obdobu testovacích morčat“. Dvojnásobná olympijská vítězka na 800 metrů zintenzivnila své útoky na IAAF poté, co se mezi širokou veřejnost dostal 163 stran dlouhý rozsudek, který rozhodl minulý měsíc proti ní.

Proti tomuto rozsudku Sportovní arbitráže CAS v Lausanne, který vyžadoval, aby sportovci s rozdíly v sexuálním vývoji brali hormony, snižující hladinu testosteronu, se odvolala. A zdůraznila, že už nikdy hormony brát nebude. Tedy nebude opakovat činnost, kterou vykonávala mezi roky 2010-2015.

„IAAF mě v minulosti použila jako lidské morče, aby na mě mohli zkoušet léky, jimiž se snižuje testosteron,“ řekla Semenyaová. „I když jsem po používání hormonů byla pořád nemocná, IAAF chce nyní prosazovat ještě přísnější limity s neznámými zdravotními následky.“



„A já nedovolím, aby mě IAAF znovu a znovu využila,“ prohlašuje. „Ale obávám se, že ostatní atletky budou nuceny souhlasit, aby na nich asociace nadále testovala účinnost a negativní dopady různých hormonálních léků na zdraví. A to nemůže být dovoleno,“ rozohnila se.



Mezi novými informacemi, které ve zprávě CAS jsou, je i to, že IAAF tvrdila, že Semenyaová – a další sportovci s podobnými odchylkami – by měli být považování za „biologické samce“, což je v rozporu s tím, co IAAF sdělil britskému Guardianu v únoru.



Kromě toho CAS zmiňuje, že se v minulosti Semenyaová opakovaně svěřovala, že léky potlačující testosteron ovlivnily její duševní a fyzické zdraví. A kromě častých nemocí také „trpěla pravidelnými horečkami a měla konstantní bolesti břicha“.



Arbitráž v Lausanne navíc také uveřejnil důvody, proč se přiklonil k názoru IAAF. Uznal, že vysoká hladina testosteronu u atletek přináší od puberty významné výhody ve velikosti a síle, proto se snažila zajistit spravedlivou soutěž v ženském sportu.



Atletická asociace zveřejnění zprávy uvítala. „Může to celé veřejnosti pomoci pochopit tuto složitou otázku,“ podotkla IAAF. „Sport je jedním z mála odvětví, v nichž musí biologie trumfnout genderovou identitu, aby zajistila spravedlnost,“ dodala asociace v tiskové zprávě.