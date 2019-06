Soud dovolil Semenyaové závodit. Nebudou mě drogovat a říkat, kým mám být, raduje se Jihoafričanka

Curych Jihoafrická atletka Caster Semenyaová může pokračovat dále v soutěžích mezinárodní atletické federace IAAF až do odvolání poté, co švýcarský nejvyšší soud odmítl žádost IAAF o opětovné zavedení nových pravidel, které by Semenyaové nařizovaly podrobit se systematickému snižování hladiny testosteronu. „Jsem žena a jsem atletka světové třídy. IAAF mě nebude drogovat a nezabrání mi být tím, kým jsem,“ tvrdí rázně Semenyaová.

Caster Semenyaová se ke švýcarskému soudu odvolala v květnu poté, co Sportovní arbitráž pro sport (CAS) potvrdila platnost nového kontroverzního pravidla. To zakazuje běžkyním s vyšší hladinou testosteronu závodit bez hormonální léčby na tratích 400 metrů až míli. Semenyaová se dlouhodobě odmítá léčbě podrobit.

„Jsem žena a jsem atletka světové třídy. IAAF mě nebude drogovat a nezabrání mi být tím, kým jsem,“ prohlásila po zavedení pravidla dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů.

IAAF má nyní čas do 25. června, aby shromáždila další důkazy, na jejichž základě soud rozhodne o dalším osudu této regule. Její zástupci prohlásili, že budou nadále dodržovat nařízení švýcarského soudu, ale připraví si podklady ke změně pravidel.

„Po přehodnocení argumentů IAAF se švýcarský soud rozhodl ve druhém stání nepovolit žádost IAAF. Mezinárodní atletická federace nedokázala uvést řádné důvody, kvůli kterým by bylo třeba přehodnotit předchozí příkaz. Znamená to, že Caster může soutěžit bez jakýchkoliv omezení,“ uvedli právníci Semenyaové.

Trojnásobná mistryně světa na 800 metrů tak je v předběžné nominaci jihoafrického svazu na mistrovství světa. Mezi čtyřicítkou jmen figuruje dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů zatím podmíněně. Semenyaová vede na osmistovce časem 1:54,98 minuty suverénně letošní světové tabulky.



Ne všude ji však dovolí nastoupit. Jihoafrická běžkyně si postěžovala, že jí nebyla dovolena účast na mítinku Diamantové ligy v marockém Rabatu, který se koná 16. června.

„Caster v současné době usiluje o objasnění konkrétních důvodů tohoto rozhodnutí a naléhá na IAAF, aby zajistila, že jeho členské federace budou dodržovat zákony a nařízení švýcarského soudu,“ tvrdí její právníci.

Proti těmto slovům se však ohradila mezinárodní atletická federace. „Vstup pro každého sportovce na mítinky Diamantové ligy je na pozvání pořadatele podniku, IAAF si závodníky nevybírá,“ zní v prohlášení zástupců světové atletiky.

„Válka“ mezi Semenyaovou a dalšími atletkami, kterých se pravidlo dotýká, a IAAF tak pokračuje. A minimálně ještě nějakou dobu pokračovat bude, soud se totiž může i po předložení nových důkazů případech zabývat i několik měsíců. A světový šampionát v Kataru startuje 28. září...