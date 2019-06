Postřelení baseballové hvězdy Ortize? Žádná bitka, ale naplánovaný útok, tvrdí vyšetřovatelé

Boston/Santo Domingo Pondělní postřelení Davida Ortize, bývalé hvězdy baseballové MLB, který po útoku leží na jednotce intenzivní péče, nebylo náhodným incidentem. Podle nových středečních informací vyšetřovatelů byl pokus o vraždu dobře naplánovaný a sofistikovaný. Podle svědků a videozáznamů z bezpečnostních kamer se na útoku podíleli dva muži na motorkách a další dvě skupiny mužů v autech.

Podle magazínu Time záznamy z bezpečnostních kamer ukázaly na „novou úroveň sofistikovanosti“ útoku na Ortize. Podle policejního dokumentu, z nějž zveřejnila informace agentura AP, podezřelý střelec Oliver Moisés Mirabal Acosta přijel v autě značky Hyundai Accent. Přímo na místo už ale přijel jako spolujezdec na motocyklu, který řídil jeho pravděpodobný spolupachatel Eddy Vladimir Feliz García.

Další dva muži na místo přijeli jiným vozem automobilky Hyundai, ze záznamů je však patrné, že před útokem mluví s dalšími pasažéry z Accentu, který přivezl na místo hlavního pachatele Acostu.

„Jedno z videí ukazuje, jak spolu obviněný a střelec (Acosta a García) plánují spáchání činu v ulici souběžné s tou, kde k útoku došlo,“ píší žalobci v dokumentu. Upozorňují také, že řidič motorky byl zadržen poté, co ve snaze uprchnout ze stroje spadl. Garcíův právník přitom ale tvrdí, že jeho klient je nevinný taxikář, který neměl ponětí o tom, že Acosta má v plánu po jízdě spáchat zločin.



Útočník na Ortize Eddy Vladimir Féliz Garcia byl po incidentu zadržen policí, ještě předtím ho ale zbilo osazenstvo baru.

Ortiz, třiačtyřicetiletý někdejší excelentní pálkař, byl postřelen v neděli večer v rodné Dominikánské republice a americký klub Red Sox své někdejší opoře zařídil v pondělí převoz do bostonské nemocnice, kde bývalý baseballista podstoupil další operaci. Pětadvacetiletý střelec Ortize v baru v Santo Domingu zasáhl zezadu zblízka do spodní části zad. Policie ho zadržela, nejprve však osazenstvo baru mladíka zbilo do krve.

Ortiz se podrobil už v Bostonu další operaci a po střelném zranění již přišel o žlučník a část střeva. Trojnásobný vítěz Světové série zůstane nejméně další dva dny na jednotce intenzivní péče.



Motiv pokusu o vraždu zatím není jasný, dominikánský list Diario Libre ve středu napsal, že Mirabal Acosta byl v minulosti v Santo Domingo Este spojován s drogovými gangy a nájemnými zabijáky.



Slavný baseballista strávil v MLB dvacet sezon, z toho čtrnáct v Bostonu. Red Sox pomohl vyhrát Světovou sérii v letech 2004, 2007 a 2013, kdy byl také vyhlášen jejím nejlepším hráčem. Autor 541 homerunů ukončil kariéru před třemi lety. Za kariéru v profesionální baseballové MLB si vydělal (bez reklamních smluv) skoro 160 milionů dolarů (cca 3,5 miliardy korun).