Kdy prorazí český baseballista do MLB? Červenka má při chabé formě týmu velkou šanci

Baltimore (od našeho zpravodaje) Ještě nikdy nebyl český baseballista tak blízko vstupu do vysněné Major League Baseball, nejslavnější baseballové ligy na světě, jako letos. Čech Martin Červenka již druhým rokem působí v organizaci Baltimore Orioles, jejíž nejslavnější hráč v historii Cal Ripken Jr. před rokem na týden navštívil Českou republiku, kde se o své umění podělil s českými dětmi v Praze, v Brně a v Plzni.

Orioles získali zadáka české reprezentace Martina Červenku před dvěma lety ze San Franciska na doporučení jednoho ze svých největších expertů na pálení. Odpalovací kouč jejich farmářského týmu Bowie BaySox Keith Bodie doporučil vedení Orioles, aby získali právě českého catchera. Bodie dodnes na Červenku pěje chválu, vidí u něj velký potenciál a ve farmářském týmu Orioles se svými radami podílí na Červenkově vývoji a zlepšování.

Baltimore Orioles v minulém roce prohráli nejvíce zápasů v historii klubu (115) a také letos se nacházejí na chvostu své divize. Přitom se jedná o tým, který třikrát ve své historii vyhrál Světovou sérii a v 90. letech minulého století se pyšnil téměř nejvyšší návštěvností v lize. O to více je smutný pohled na téměř prázdné tribuny oblíbeného Oriole Parku, když na dubnové zápasy proti Oakland Athletics dorazilo průměrně 6 500 tisíc diváků, nejmenší návštěva v historii stadiónu, pyšnícího se kapacitou ve výši 42 000 fanoušků.

Martin Červenka v noci přidal další dva hity v Arizona Fall League. Navíc opět ukázal, že pokud je za domácí metou, tak ukrást druhou metu je pro běžce nesmírně těžké.



Právě v současné „neformě“ Orioles tkví největší Červenkova šance. Na konci dubna došla vedení Baltimoru trpělivost se špatnými výkony zadáka Jesuse Sucreho, který do týmu přišel na závěr jarní přípravy, a rozvázali s ním kontrakt. Do nejvyšší soutěže si Orioles vytáhli tentokrát ze své farmy Austina Wynnse, ale to neznamená, že příště nemusí dojít i na Červenku.

„Hrát v Major League Baseball zůstává mým snem, proto jsem přijel do Ameriky a proto jsem vůbec tady,“ říká Martin Červenka. „Samozřejmě, že život na farmě se od MLB zásadně liší. Na zápasy jezdíme autobusy, někdy dvě, ale někdy i 10 hodin. Ani nabídka stravy nedosahuje úrovně, jakou jsem zažil v průběhu jarní přípravy s hlavním týmem Orioles. Ale nestěžuji si, jsem tady rád. Baseball mne baví a strašně rád ho hraju,“ svěřuje se český baseballista.

K tomu, aby Červenka vkročil do nejlepší baseballové ligy světa, musí zlepšit zejména své pálkařské statistiky, vždyť letos, i v nižší soutěži, má zatím odpalovací průměr jen 0.184, tedy že odpálí a dostane se na metu jen při každém pátém svém pokusu v útoku, přitom nejlepší hráči mají odpalovací průměr dvakrát vyšší, a to zde jde o druhou výkonnostní soutěž, nikoli o samotnou MLB. Martin nemá na svém kontě dosud ani žádný homerun a jen jeden dvoumetový odpal.

Přesto mu hlavní kouč Orioles Brandon Hyde věří a exkluzivně prozradil Lidovkám.cz a LN: „Martin se mi velice líbil v jarní přípravě, má silnou ruku i sílu v odpalu, má velkou naději stát se opravdu dobrým catcherem. Líbí se mi i jeho chytací postoj. Skvěle zapůsobil na všechny naše kouče. Jen nyní potřebuje hrát, mít dostatek příležitostí k pálení, i proto jsme ho zatím poslali na farmu, aby pokračoval ve svém vývoji a dále se zlepšoval.“

Tak držme Martinovi palce, byla by to vzpruha pro celý český baseball, jehož reprezentace bude letos bojovat o účast na olympiádě v Tokiu.