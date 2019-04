V Česku ho téměř nikdo nezná. Zesnulá legenda NBA Havlicek ale byla synem českého řezníka

PRAHA V Česku ho zná málokdo, NBA jej přitom zařadila do síně slávy a mezi padesát nejlepších hráčů historie. V základní části nejslavnější basketbalové ligy odehrál 1270 zápasů, nastřílel 26 395 bodů (šestnácté místo v historické tabulce) a vyhrál osm titulů.

Ve čtvrtek John Havlicek, basketbalová legenda s českými kořeny, zemřel. Sedmnáct dní po 79. narozeninách.



Narodil se v městečku Martins Ferry ve velmi chudé části Ohia, kde sídlili horníci a oceláři, jeho otec byl přistěhovalý český řezník, matku měl Chorvatku.

Přesto se mu podařilo dostat se na studia a zároveň platil za velký sportovní talent.

Vedle basketbalu vynikal i v americkém fotbalu a baseballu, a tak jej v roce 1962 draftovali hned ve dvou z nejpopulárnějších zámořských soutěžích: Cleveland Browns z NFL a Boston Celtics z NBA.

Nakonec si vybral basketbalové Celtics a měl štěstí, přišel do famózní éry pod koučem Redem Auerbachem, jejíž úspěchy v následujících letech významně pomáhal rozšiřovat.

Skvělá výdrž

Vynikal perfektní fyzickou kondicí, kterou v dětství nabral každodenním běháním. Cestu do školy brával rychlým kalupem, jindy si zase dával sprinty od jedné kilometrovníkové cedule místní dálnice k druhé.

„Chtěl jsem držet krok s kluky, kteří jezdili na kole. Rodiče mi ho nechtěli koupit,“ vysvětloval svou posedlost.

„Co do výdrže byl jedním z nejlepších basketbalistů, co kdy hráli. Navíc mu bůh nadělil skvělou střelbu, chytré držení míče, obranné schopnosti i rychlost myšlení, rukou a nohou,“ chválil ho kdysi úspěšný trenér Rede Holzman.

I proto mu jako ulitá padla role tzv. šestky, tedy prvního muže střídajícího někoho ze základní sestavy.

Zprvu měl coby mladík především zaskakovat za stárnoucí opory, jako byli Bob Cousy, Bill Sharman, Frank Ramsey nebo Jim Loscutoff, postupně však díky svým schopnostem a vytrvalosti povýšil post „šestky“ na významnou pozici.

„Nikdy mi tato role nevadila, protože je podle mě velmi důležitá. Jednou z věcí, které mě trenér Auerbach naučil, bylo, že nejde o to, kdo zápas začíná, ale kdo ho končí. A tím jsem já býval,“ prohlásil hrdě Havlicek.

Slavný moment

Na hřišti nechyběl ani v památném finále Východní konference roku 1965 proti Philadelphii 76ers.

Boston tehdy v rozhodujícím sedmém zápase vedl pět sekund před koncem 110:109, ale soupeř rozehrával zpod jeho koše a v případě přesného zakončení by vítězství strhnul na svou stranu.

K tomu se však Philadelphia nedostala, neboť rozehrávku Hala Greera vystihl právě Havlicek, sklepl míč na spoluhráče Sama Jonese, který dodribloval do bezpečí útočné poloviny, a Celtics mohli propuknout v jásot.

Do toho legendární rozhlasový komentátor Johnny Most křičel „Havlicek stole the ball! (Havlicek sebral míč!)“.

Magazín Sports Illustrated tuto hlášku zařadil na 61. místo mezi největší sportovní okamžiky, New England Historical Society ji dokonce vyhlásila za nejsilnější okamžik v historii basketbalových přenosů.

Boston následně vyhrál i celkové finále proti Los Angeles Lakers a slavil osmý titul v rozmezí devíti let.

Havlicek se proslavil i svou přezdívkou. Už na střední škole mu kvůli podobnosti s Johnem Waynem začali říkat Hondo podle slavného westernu z roku 1953.

Slavný herec si toho bylo vědom, a Havlicekovi dokonce poslal při rozlučce v roce 1978 do šatny dopis.

Během onoho loučení v Boston Garden o Havlicekovi kouč Auerbach prohlásil: „Ztělesňuje všechno dobré. Kdybych měl syna, jako je John, byl bych nejšťastnější člověk na světě.“