Koupil pro Česko zámořský baseball. V Evropě má MLB nejhorší prezentaci z amerických sportů, říká Rejman

PRAHA O víkendu bude u toho. Marek Rejman hrajicí za Tempo Praha, ve 47 letech nejstarší hráč české extraligy, bývalý reprezentant a člen klubu homerunařů se dostal k lístku na MLB v Londýně přes kamaráda. Zároveň patří k velkým propagátorům baseballu a jeho firma WTF Communication zprostředkovala nákup televizní práv na zámořský baseball pro O2 TV Sport.

Lidovky.cz: Proč se MLB poprvé rozhodla odehrát dva své duely v Evropě a proč si pro to vybrala Londýn?

To je otázka na MLB. Ale když jsem byl v roce 2015 v centrále MLB v New Yorku, bavili jsme se možnostech lepší propagace baseballu v Evropě. Není nic lepšího, než když uspořádáte zápasy dvou naprosto ikonických týmů Major League Baseball, tedy New York Yankees proti Boston Red Sox. Jsou to největší rivalové soutěže. Samozřejmě by se nám jako pořadatelské město více líbila Praha. Ale myslím, že Londýn je skvělá volba. Navíc zde už mají zkušenost s NFL. Je vidět, že MLB konečně bere Evropu vážně.

Lidovky.cz: Co tomuto rozhodnutí předcházelo?

Nebyli jsme součástí rozhodovacího procesu, ale určitě je to pečlivě sestavený byznysplán. A jak říkám, výběr týmů nemohl být lepší. Podle některých informací bylo původně uvažováno o ­Nizozemsku, ale Londýn se dá těžko přebít.

Lidovky.cz: Jak moc atraktivní, z pohledu diváků, fanoušků, trhu je pro MLB Evropa? Kde je o baseball největší zájem?

Na již zmíněné schůzce jsem řekl, že prezentace MLB v Evropě je nejhorší ze sportů velké čtyřky (NFL, NBA, NHL, MLB). Čekal jsem, že mě uctivě pošlou někam, ale kupodivu řekli, že je to pravda. Myslím, že víkendová série v Londýně nám dává jasnou odpověď. Určitě chtějí, aby v MLB týmech bylo více Evropanů, to by trhu také hodně pomohlo. Ale je jen na nás, jak dokážeme naše hráče vychovat a připravit. V Evropě je baseball silný v Itálii a Holandsku, ale myslím, že Německo a­ Česká republika nezaostávají.

Marek Rejman.

Lidovky.cz: A co zbytek světa?

V Japonsku je baseball národní sport, v některých zemích Asie také. V Jižní Americe je fotbal a pak asi hned baseball, na vzestupu je v Austrálii. Evropa opravdu trochu kulhá. Ale je zde prestižní turnaj národních týmů World Baseball Classic, hrají zde i profesionálové z MLB, a tam se týmy z Evropy předvedly ve skvělém světle. Jen mě mrzí, že Evropa má jen jedno místo na OH 2020 v Tokiu.

Lidovky.cz: NHL a NBA se už v Evropě představily před řadou let. Proč se MLB nepřijela ukázat už dřív?

Také NFL. Můj názor je, že MLB nedokázala Evropu uchopit. Není to jen o týmech či hráčích, ale třeba také prodeji televizních práv. Neznám přesně důvody. Ale nejdůležitější je, že se tak o víkendu stane.

Lidovky.cz: O těchto soutěžích se před lety říkalo, že dokonce vytvoří divizi v Evropě, i když nakonec z toho sešlo. Jsou podobné plány také v MLB, nebo zůstane ryze americkou záležitostí?

Ano, slyšel jsem. Ale je to nesmysl. V MLB se hraje přes 150 zápasů za sezónu. Nedovedu si představit ty náklady.

Lidovky.cz: Poroste se zájmem i počet hráčů z Evropy nebo zbytku světa v MLB?

Ne. Ale já doufám, že víc a­ víc hráčů s MLB zkušenostmi půjde do Evropy. Vlastně spíš doufám, že k nám do České republiky. To se letos povedlo Drakům Brno. Získali nadhazovače Petera Moylana, který hrál v MLB dvanáct sezón. Mimochodem je Australan. To je obrovská událost pro náš baseball. Já si dokonce myslím, že to je zásadní průlom. Ale to neznamená, že se k nám teď profíci pohrnou. Spíš my budeme muset nastavit poloprofesionální podmínky v našich klubech. A to znamená zcela změnit myšlení.

Baseballista Martin Červenka

Lidovky.cz: Jak se vyvíjí popularita baseballu v Česku?

Máme obrovský nárůst dětí, to je skvělé. Na druhou stranu nám dost chybí peníze na rozvoj infrastruktury. Jde to ruku v ruce. Také kvůli lepší propagaci a prezentaci baseballu jsem se letos dohodl s MLB a koupil televizní práva pro Českou republiku. Vysíláme dva zápasy týdně na O2 TV Sport. Vybíráme zápasy, které se hrají odpoledne amerického času, takže můžeme divákům nabídnout vysílací časy kolem 20. hodiny. Zájem je.

Lidovky.cz: Martin Červenka se již několik let snaží proniknout v zámoří do hlavního týmu MLB. Jak blízko je čas, kdy se to nějakému Čechovi podaří?

To, že Martina pozvali do „A“ týmu Baltimore Orioles v rámci jarního přípravného kempu, je sportovní událost roku. Je škoda, že se to u nás tak nebere. Protože to byl „jen“ přípravný kemp. Na jeho pozici je tak velká konkurence, že si to tady těžko dokážeme představit. Do MLB vede cesta přes obrovské síto. Je to také trochu o štěstí. Já věřím, že se hráč z České republiky v MLB představí.