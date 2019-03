Koukal: Dávat peníze, abychom byli na olympiádě? Přišlo mi to nedůstojné, nepatříme tam

PRAHA Bojuje s Českou asociací squashe, otočili se proti němu i nejlepší čeští hráči. Přesto legenda svého sportu u nás Jan Koukal věří, že poukazováním na problémy svého oblíbeného sportu mu pomůže k cestě nahoru. Například si stojí za názorem, že squash nepatří na olympijské hry. A slova squashových činovníků o tom, že volba nových sportů na hry v Paříži byla zkorumpovaná, považuje za zcela nepatřičná.

„I mě samozřejmě mrzí, že tam squash nebude. Ale jak to pozoruji, tak jsem výjimka v tom, že mě to nepřekvapilo. Čekal jsem to. Squash je krásný sport a splňuje veškerá kritéria pro to, aby na OH mohl být. Ale to samo o sobě mu místo nezaručí,“ uvedl Jan Koukal v druhé části rozhovoru pro Lidovky.cz.

Honzo, proč se podle vás squash do programu her v Paříži podle vás nedostal?

Ano, squash strašně moc stojí o hry, ale ty očividně nestojí o squash. Šancí dostat se tam měl squash víc než jakýkoliv jiný sport. Každým neúspěšným pokusem se šance snižují a je to logické. Vidím to tak, že nové sporty musí hrám něco přinést, být pro ně atraktivní divácky i marketingově, obávám se ale, že squash v tomhle zatím nemá tolik co nabídnout.



Jan Koukal (vepředu) na letošním mistrovství republiky.

Nemrzí vás historické reakce některých činovníků, že šlo ze strany členů Mezinárodního olympijského výboru o skandál, že squash do programu her nezařadili?

To, co prolétlo médii po republice, z toho mi bylo smutno. Aby z titulků článků znělo, že je to skandál, cinklé a pohrdavě byl komentován jiný sport (breakdance), mi přišlo jako nepřiměřená reakce. Squash je dost možná nejnáročnější sport na světě. Má na co být hrdý a měl by si zachovat důstojnost za všech okolností. Miluji squash, ale stejně tak respektuji jiné sporty a sportovce. Stejně tak lidi, kteří něco umí a dokázali.

Takže i proto jste nepodpořil finanční sbírku na medializaci squashe coby olympijského sportu?

Přišlo mi to nedůstojné. Nevěřil jsem, že vybraných několik desítek či stovek tisíc dolarů je to, co squashi chybí k tomu, aby tam byl. Což se bohužel potvrdilo. Vytáhnout z lidí peníze, které teď zmizí bůhví kde, mi přijde zvláštní. Pokud by byly potřeba peníze na výjezd juniorů na mistrovství světa nebo něco podobného, tak bych to podpořil hned a sám je rád dal. Ale takovouhle prezentaci si squash nezaslouží.

Co by se podle vás muselo ve squashi změnit, aby se na olympiádu dostal?

Olympiáda potřebuje přitáhnout mladé diváky. A to si řekněme upřímně squash nedokáže. ČT Sport udělala na facebooku anketu, jaký sport by lidé rádi viděli v programu v Paříži a z cca 400 komentářů zaznělo slovo squash v jediném, a to od squashisty. Jinak to byl především florbal, šipky, eSporty a další. Nemyslím si, že v jiných zemích by podobná anketa dopadla o mnoho lépe. Přenosy squashe se sice zlepšují, to je bez diskuze. Ale pro lidi, co squash nikdy nehráli nebo nehrají, je to v televizi sport na koukání složitý, těžko koukatelný. Navíc pochopení letů míčku a podobně je pro laika téměř nemožné.

Je tedy problém v tom, že je fajn si squash zahrát, ale není příliš sledovatelný?

Na biatlon, na zápasy v kleci, freestyle motokros a další se plno lidí rádo dívá, i když je nikdy na vlastní kůži nezkusili. A to samé je i případ breakdance, který v Paříži má být. Je to krátké, intenzivní a při některých kouscích člověk jen zírá. X-Games nebo Nitro Circus jsou mega akce, které jsou divácky neskutečně úspěšné a atraktivní. Je to v první řadě show, u které se lidi baví. Doba se mění a mladí lidé se chtějí bavit. Když se člověk zajde podívat do O2 arény na FMX Gladiators, tak pro něj jsou vítězové všichni jezdci. A po těch olympiáda touží.

Chápete zhrzenost českých činovníků, protože jako neolympijský sport přicházejí o poměrně vysoké finance?

Cítíme se pohoršeni, že olympiáda kouká na peníze. Proč je to tak šokující? Hry jsou především ohromný byznys. Mega akce. Když je na váze na jedné straně golf a možnost účasti Tigera Woodse, zatímco na druhé squash s Gregem Gaultierem, koho byste vybral vy? Celkem logicky vyhrál golf, i když to pro golfisty není vrchol. Ale marketingový přínos pro OH je ohromný. To samé sedmičkové rugby. To samé baseball v Japonsku. A budu překvapený, pokud v Los Angeles 2028 nebudou vybrány eSporty.

Takže co by měl squash změnit, aby měl šanci se na olympiádu dostat?

V dnešní době existuje plno sportů, které na OH nejsou a ani být nechtějí. Jsou nesmírně úspěšné. Absolutním marketingovým masterpiecem pro mě jsou šipky. Vybudování nezávislého silného atraktivního sportu, u kterého se lidi budou bavit, je cesta, kterou by se podle mě squash měl vydat. O ten v budoucnu třeba budou jednou stát OH. To je cesta, která by byla nebo bude dlouhá a úspěšná může být jen za cenu změn.