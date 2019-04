Impérium vrací úder. Šéf českých squashistů se brání Koukalově kritice: Válku rozpoutal on, ne my

PRAHA Rozhovorem pro Lidovky.cz spustila česká squashová legenda Jan Koukal velký rozruch. Nelíbilo se mu totiž, že Česká asociace squashe (ČASQ) vydala tiskovou zprávu, kde několik předních českých hráčů o Koukalovi říká, že kritikou mj. mladých hráčů českému squashi škodí. A zároveň se mu nelíbilo, že vedení českého squashe pro něj nesmyslně vybíralo peníze, aby pomohlo squashi na propagaci sportu při zařazení squashe mezi olympijské discipliny, kam se squash stejně nedostal.

V reakci na obě části rozhovoru s Koukalem na serveru Lidovky.cz pak předseda ČASQ Tomáš Cvikl v tiskové zprávě na webu asociace některé Koukalovy věty okomentoval.

„V některých věcech s Koukalem souhlasíme, v mnoha názorech mu však chybí přesnost a kontext, což bychom tímto článkem rádi napravili,“ uvedl Cvikl.

„Je potřeba vyjádřit hlavní úsměvný paradox - Koukal nás kritizuje za to, že jsme nebyli v rámci letošního mistrovství ČR dostatečně vidět, přitom v rozhovorech s redaktory hojně probírá právě naši kampaň, která k aktuálnímu šampionátu směřovala.“

Jan Koukal (vepředu) na letošním mistrovství republiky.

„Tedy vytvoření diskuze o tom, zda squash patří na olympijské hry nebo ne. Těší nás, že i po skončení akce se o tom stále mluví,“ doplnil Cvikl.



Koukal také mluvil o tom, že squash musí být tak silným sportem, aby si ho Mezinárodní olympijský výbor vybral sám. Oproti ostatním vybraným sportům do programu her se mu však zdá squash méně atraktivní.

„Povedlo se nám vytvořit diskuzi o tom, zda squash náleží nebo nenáleží na olympijské hry. Když se během mistrovství ČR zastavovali u skleněného kurtu hokejoví fanoušci odcházející ze zápasu Sparty, bavili se přesně o tom.“

„Divili se, že squash není na olympijských hrách, případně vyjadřovali jiný názor. A to jsme přesně chtěli, zásah to určitě mělo. I počtem výstupů v médiích je jasné, že letošní šampionát zdaleka nebyl pouze o Koukalovi,“ zdůraznil Cvikl.

Koukalovi také vadí, že PR specialista asociace Jiří Uhlíř ve spojením s jeho osobou hledá senzace, což by vzhledem ke své profesi dělat neměl. Cvikl mu však oponuje.

„Proč prosím PR specialista nemá hledat a vytvářet senzace? Není právě tohle jedna z úloh propagace obecně? Copak se tím Jan Koukal ve své dosavadní praxi neřídí nebo neřídil také v minulosti? Náš PR specialista jasně chápe svoji úlohu v rámci nastavené spolupráce. Jeho úkolem je promovat obecně squash do médií, mimo jiné také přes co nejvíce českých reprezentantek a reprezentantů, což jednoznačně dělá.“

Cvikla také mrzí Koukalova slova, že asociace rozdmýchává uměle válku mezi squashisty.



„Nemyslíme si, že by asociace uměle rozdmýchávala válku. Podle mých informací se Koukal tak, jak to bylo publikováno na adresu hráčů jasně vyjádřil. Rozhodně jeho slova nebyla interpretována zvláštním způsobem.“

„Tak se jednoduše v rozhovoru vyjádřil a v rámci vyvážení názorových poloh je úkolem asociace nabídnout reakci ostatních hráčů, což se také stalo. To máme bránit hráčům, kterým se nelíbila slova Jana Koukala, a chtějí něco sdělit, aby se proti němu vyjadřovali?“ ptá se Cvikl.

„A když se pak vyjádří, tak je to bráno jako útok na něj? A když se v několika větách vyjádří Koukal o nich, je to bráno jako konstruktivní názor, který by měli automaticky přijmout? A pokud by to mělo být konstruktivní, jaké vlastně navrhl řešení? Myslím, že asociace korektně dala prostor všem,“ poukázal Cvikl na to, že podle něj rozdmýchal válku sám Koukal.