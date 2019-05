Zvažovala návrat. Místo toho Koukalová ukončila kariéru. Je načase vydat se dál, říká

PRAHA Biatlonistka Gabriela Koukalová ukončila v 29 letech sportovní kariéru. Dvojnásobná mistryně světa, olympijská medailistka a celková vítězka Světového poháru to v úterý oznámila na sociálních sítích.



Posledním soutěžním vystoupením Koukalové byl závod Světového poháru s hromadným startem v březnu 2017 v Oslu. Obsadila v něm druhé místo. Olympijskou sezonu pak musela vynechat kvůli potížím s achilovkami a přetížení lýtkových svalů, nezávodila ani v té další.

V období závodní nečinnosti vydala knihu s názvem Jiná Gabriela Koukalová, která mapuje její sportovní život a která v mnoha směrech rozvířila nejen biatlonové vody.

V poslední době však začaly zdravotní problémy ustupovat a Koukalová zvažovala návrat k biatlonu. „Začala jsem s aktivní přípravou a zjistila jsem skvělou věc, protože mě najednou nic nebolelo, tréninky mě bavily. Byl to jev, který jsem dlouho nezažila. Nakoplo mě to natolik, že jsem začala zvažovat, že se prostě k biatlonu vrátím, i když by to určitě bylo velmi těžké,“ uvedla.

Po dlouhém váhání se ale jedna z největších biatlonových hvězd poslední doby rozhodla jinak. „Uvědomila jsem si, kde jsou ty skutečné hodnoty, které mají pro můj život smysl a které ne. Najednou jsem pociťovala radost a štěstí, nepotřebovala jsem vyhrávat závody. Začala jsem pociťovat emoce z obyčejných věcí. Uvědomila jsem si, že sportovní výsledky nebo vidina nějakého pomyslného vítězství nemusí nutně znamenat šťastný a spokojený život,“ řekla.

Proto se rozhodla sportovní kariéru ukončit, i když připustila, že tento krok pro ni není jednoduchý. „Jsem přesvědčená o tom, že je načase vydat se na další životní etapu, na kterou já už se hrozně těším,“ uvedla držitelka šesti medailí z MS a vítězka 17 závodů Světového poháru, která velkou měrou přispěla k vzestupu popularity biatlonu u českých fanoušků.

Předseda biatlonového svazu Jiří Hamza poděkoval Koukalové za celou kariéru, kterou označil za úžasnou, a za vše, co pro biatlon udělala. „Její konec je logickým vyústěním posledních událostí. Chtěl bych jí popřát, aby se v životě měla co nejlíp a aby se jí splnila veškerá přání, která má,“ řekl ČTK Hamza.

Sama Koukalová, která se po zisku kompletní sbírky medailí na MS 2017 v Hochfilzenu stala rovněž Sportovkyní roku, poděkovala ve svém vzkazu rodičům, manželu Petrovi, fanouškům i dalším lidem ze sportovního prostředí. „Všem, bez kterých bych nejspíš nikdy nedosáhla takových výsledků a bez kterých bych nikdy nezažila takový život. Biatlon byl nedílnou součástí mého života a já si budu chtít navždy zapamatovat ty hezké chvíle,“ prohlásila.