První mistrovství světa v softbalu na evropském kontinentu začíná. Pořádat jej bude Česko

PRAHA Neuplynul ještě ani rok, co se v Česku konalo mistrovství Evropy, a příznivcům softbalu začíná další svátek. Od 13. do 23. června se zde bude bojovat o titul světového šampiona. Vůbec poprvé v historii tohoto sportu v některé ze zemí starého kontinentu.

Pálkovací sport, který se v lecčems podobá globálně populárnějšímu baseballu, má na našem území stoletou tradici.

Turnaj takového formátu se ale v Česku ještě neuskutečnil. Pro softbalisty hrající pod červenobílou vlajkou s modrým klínem, mimo jiné úřadující mistry Evropy, tak půjde o mimořádnou výzvu.



Mezi sedmnáctkou nominovaných, kteří tento zážitek okusí, nechybí brzy dvaadvacetiletý Michal Holobrádek, jenž je považován za jednoho z nejvíce talentovaných evropských nadhazovačů.

„Je to neuvěřitelné. Nikdy by mě nenapadlo, že si tuto vrcholnou akci zahraji v domácím prostředí,“ neskrývá nadšení rodák z Břeclavi, který v tuzemské extralize obléká dres loni stříbrných havlíčkobrodských Hrochů.



Češi hned na úvod turnaje změří dnes síly s úřadujícími mistry světa z Nového Zélandu.

V osmičlenné skupině A, z níž postupují do čtvrtfinále nejlepší čtyři, se nadále postupně utkají s Mexikem, Japonskem, Argentinou, Filipínami, Botswanou a Kubou.

„Základním cílem je probojovat se do play off a dostat se do top osmičky,“ hlásá Holobrádek s tím, že snem reprezentace by bylo vylepšit dosavadní nejlepší umístění z mistrovství světa, tedy šestou příčku.

Medaile je podle jeho slov hodně vzdálenou metou, nikoliv však nereálnou. Národní mužstvo už si prý v minulosti dokázalo, že je schopno porazit jakéhokoliv soupeře.

Důležité podle Holobrádka bude, aby hráči přistupovali ke každému duelu s vědomím, že je potřeba jej vyhrát.

„Na předchozích šampionátech se nám občas stávalo, že jsme si přesně říkali, které zápasy nutně potřebujeme vyhrát a ve kterých utkáních nebudeme favorité. A pak jsme k tomu tak mentálně přistupovali, což se nám nevyplatilo,“ líčí muž s přezdívkou „Majkl“.



Vedle Nového Zélandu budou podle něj hlavními favority na obsazení předních příček Austrálie, Kanada a Japonsko.

Reprezentace se na vrchol letošní sezóny intenzivně připravovala. Tým dokonce více než obvykle pracoval se zahraničními experty a využíval nové technologie.

Například pálkařům pomáhaly čipy, které snímaly jejich odpalování a upozorňovaly je na chyby, jež dělají. Nadhazovači zase s pomocí videa analyzovali odpaly soupeřů na turnaji, aby zjistili jejich slabiny.

Svěřenci trenéra Tomáše Kusého jsou prý v dobrém rozpoložení. Tlak domácího prostředí zatím výrazně nepociťují.

„Delší dobu se snažíme pracovat na psychickém nastavení, abychom domácí atmosféru dokázali využít v náš prospěch a nenechali se jí svázat,“ přibližuje Holobrádek.

Jemu samotnému by skutečnost, že se hraje i v Havlíčkově Brodě, měla vyhovovat. Tamní Hippos arénu důvěrně zná a tvrdí, že se mu v ní háže nejlépe. Ostatně je to místo, kde slavil dva ligové tituly.



„Může to být klíčová věc, která mě osobně dokáže uklidnit a vyhecovat. Při nadhozu záleží na detailech, jak je tvrdý podklad, jak rychle se v něm vyklepávají díry během nadhazování, a to může hrát v můj prospěch,“ uvědomuje si 188 centimetrů vysoký mladík, jenž umí poslat míček proti soupeři v rychlosti až 125 km/h.

Pro mnohé hráče je navíc červnové mistrovství přiležitostí, jak dát o sobě vědět v konkurenci těch největších hvězd.

I přesto, že v softbalu neexistuje žádná zcela profesionální soutěž, a tak se nelze uživit pouze hraním tohoto sportu, ti nejlepší mají možnost si díky němu zajímavě přivydělat.

Jednoho z takových financovaných podniků se po šampionátu zúčastní v USA také Holobrádek. Stejně jako v předchozím roce odjede na celé letní prázdniny na International Softball Congress, nejprestižnější softbalový turnaj světa.

Loni svými výkony natolik nadchl, že byl zvolen nejlepším nováčkem soutěže. „Mým dlouhodobějším osobním cílem je jezdit tam pravidelně i další roky,“ dodává dlouholetý skaut a milovník knih Jaroslava Foglara.