Basketbalová legenda Mencel: Jak se pobavit? Zahrát si s kouzelníky v New Yorku

MINNEAPOLIS/BRATISLAVA Chuck Mencel rád vzpomíná na dobu, kdy v dresu All Americans hrával proti basketbalovým kouzelníkům z Harlem Globetrotters, kteří se show křižovali Amerikou. „To byly opravdu zábavné časy,“ říká dnes Chuck Mencel, který nastupoval v NBA za Lakers. A je pyšný na to, že patří k česky mluvícím hráčům.

Víte, odkud přesně pocházejí vaši předci?

Mám český původ. Česky jsem vlastně mluvil dříve než anglicky, mí prarodiče emigrovali z Československa okolo roku 1906. Část rodiny z otcovy strany pochází ze středočeského Kublova, můj dědeček Ludwig Urban zase z Benetic na Vysočině a babička, za svobodna Hostyneková, z Veselí nad Moravou. Všechna tato místa jsem navštívil, stále tam mám příbuzné. Václav Mencl, jeden z mých bratranců, byl jednu dobu starostou v Brně. Otec do našeho příjmení přidal písmeno „e“, aby se v angličtině snadněji vyslovovalo. Pro členy rodiny jsem Charley.

Stále rozumíte česky?

Ano, rozumím téměř všemu, ale česky jsem mluvil, když jsem byl hodně mladý, takže má slovní zásoba je omezená.

Narodil jste se ve Wisconsinu v roce 1933. Jaké to bylo tam vyrůstat?

Od roku 1940 jsme bydleli v Eau Claire, kde žilo zhruba třicet tisíc obyvatel. Nabízeli tam kvalitní vzdělání a letní sportovní kempy, ve dvanácti jsem se stal členem YMCA (Křesťanské sdružení mladých mužů). Během druhé světové války se uvolnilo spoustu pracovních míst, krize ze třicátých let byla zažehnána. YMCA pořádalo spoustu soutěží, tam se zrodila má vášeň pro basketbal. Jediným mínusem byl rozvod rodičů v roce 1947. Matka měla dvě zaměstnání, ale i tak zvládala vychovávat mě i mé dvě sestry.

Basketbalový talent jste ukázal na střední škole, poté jste zářil na Minnesotské univerzitě. Na co nejvíce vzpomínáte z tohoto období?

Minnesotě to bylo skvělé. Vytvořil jsem tam kariérní rekord v počtu bodů, který vydržel třiadvacet let. Byl jsem vyhlášen nejužitečnějším hráčem univerzitní soutěže Big Ten Conference a také jsem v roce 1955 dostal medaili, která se každoročně předávala nejlepšímu hráči a studentovi Gophers (univerzitní tým v Minnesotě). Vystudoval jsem obor podnikání a byl povýšen v armádě. Nejraději ale vzpomínám na rok 1953, kdy jsme se vzali s mou ženou Ann. Začali jsme spolu chodit v roce 1948, tedy už před jednasedmdesáti lety, kdy mi bylo čtrnáct a jí třináct.

Mimochodem naše basketbalová utkání v Minnesotě byla natáčena, stále jich mám několik na CD. Nedávno jsem se díval na jeden ze svých nejlepších zápasů z roku 1955. Tenkrát jsme porazili Purdue 102:88, což bylo na tu dobu nezvykle vysoké skóre. Basketbal se od té doby strašně změnil, tehdy třeba neexistovala trojková čára, nehráli téměř žádní Afroameričané, jižní část Spojených států byla stále rasově segregovaná. Dnes je to přesně naopak, za některé týmy nehraje jediný běloch. Po dokončení studií v Minnesotě jsem procestoval zemi s týmem All Americans a hráli jsme proti Harlemu Globetrotters. Největším zážitkem bylo utkat se s kouzelníky s míčem v New Yorku v Madison Square Garden. To byly opravdu zábavné časy.

Chuck Mencel v minnesotském univerzitním dresu.

Zajímáte se stále o basketbal? Jaké jsou vaše další koníčky?

Sleduji především univerzitní basketbal, hlavně tým Minnesota Gophers. Stále chodím dvakrát týdne cvičit do YMCA, posiluji hlavně s činkami nebo na kardio strojích. Baví mě golf, hraní bridže, každé ráno u kávy luštím sudoku. Na chatě chodím na ryby, s rodinou hrajeme různé hry. Nikdy bych si nemyslel, že život v mém věku může být tak krásný.

Viděl jste hrát Tomáše Satoranského?

Vím, že se prosadil do NBA. Zatím jsem ho hrát neviděl, ale mám v plánu se na něj podívat, až nastoupí proti našim Timberwolves. Moc se na něj těším. Z devadesátých let si pamatuji Jiřího Zídka. Na svůj český původ jsem byl vždy pyšný a jsem rád, že patřím mezi česky mluvící hráče, kteří si vyzkoušeli NBA.

Že máte vztah k České republice je poznat z toho, že jste ji navštívil. Co se vám tam líbilo?

To, že jsem se dozvěděl zhruba o dvaceti příbuzných, o kterých jsem neměl tušení. Sestra nám udělala rodokmen, který zahrnoval příbuzné až do roku 1600.

Plánujete znovu navštívit Prahu?

Na stěně u nás visí obraz Pražského hradu a máme několik knih o Praze a České republice. Rád bych letěl, ale v šestaosmdesáti se potýkám s řadou zdravotních problémů. Trápí mě obě kyčle a kolena, beru léky na srdce. S manželkou Ann jsme zrovna oslavili pětašedesáté výročí od svatby. Máme tři děti ve věku čtyřiašedesáti, dvaašedesáti a osmapadesáti let. Dále sedm vnoučat a čtrnáct pravnoučat. Je skvělé tu ještě stále být a užívat si chvíle s naši báječnou rodinou. I proto je pro mě dlouhé cestování příliš riskantní.