V týmu nám nefungovala chemie, ví Satoranský. Kvůli rodině by ve Washingtonu raději zůstal

Washington (od našeho zpravodaje) Tomáš Satoranský prožil mimořádně produktivní sezonu v dresu Washingtonu Wizards. Bohužel jak moc se dařilo jemu, tak málo dařilo jeho týmu a do play-off se tým z hlavního města USA neprobojoval. V exkluzivním rozhovoru pro Lidovky.cz Satoranský potvrdil, že v týmu nebylo zdaleka vše ideální.

Jak hodnotíte letošní sezónu, od níž fanoušci Wizards hodně očekávali?

Musím říci, že se nám nepodařila žádná výraznější šňůra vítězství, naopak jsme nedohnali nepodařený start. Zasáhla nás zranění a v týmu se protočil rekordní počet hráčů, takže i souhra pochopitelně trpěla. Od začátku sezóny jsme nepodávali vyrovnané výkony, měli jsme problémy v obraně, a i když tam byly i světlé momenty, nikdy jsme nedokázali sezónu otočit.

Posily se vedení také moc nevydařily.

Vyměnilo se zde hodně hráčů, z týmu, do něhož jsem před třemi roky přišel, zde vydrželi jen tři hráči. Od některých posil se čekalo více, jiní byli zranění celou sezónu. Celá základní pětka se obměnila po třech měsících. Měli jsme dobré úseky v lednu a v únoru, ale to zkrátka nestačí. Pak opět přišli noví hráči a znovu jsme si na sebe museli zvykat, což týmu nikdy nepomůže.



Co bylo pravdy na spekulacích ohledně špatné atmosféry v mužstvu?

Určitě to nebyl tým, který by si od začátku sezóny sednul, jak by si sednout měl. Chemie v týmu nefungovala. To se však s postupem sezóny změnilo, přibývalo víc zkušenějších hráčů, což nám pomohlo, ale ten začátek určitě nebyl ideální.

Vám osobně však sezóna vycházela...

Je to zvláštní, ale je to tak. Toto byla druhá sezóna, kdy se mi dařilo. Jsem s ní spokojený. Ukázal jsem, že mohu hrát v NBA a na dobré úrovni. V kolektivních sportech však týmový úspěch vždy nadřazujete tomu individuálnímu, stejně tak to mám i já. Mám za sebou tři skvělé měsíce, kdy jsem nastupoval v základní pětce, ve více než padesáti zápasech jsem hrál od začátku, což považuji za velký úspěch.

Vaše individuální výsledky z Vás činí nejlepšího Čecha v historii soutěže, proti Chicagu jste minulý měsíc nastřílel 25 bodů, což je český rekord.

Nemyslím si, že se můžeme navzájem srovnávat s Jirkou Zídkem nebo Jirkou Welshem. Basketbal se vyvíjí, hodně se změnil, je rychlejší, více se střílí a hraje se více na útok. Hodně také záleží na týmu v jakém se nacházíte, takže nerad činím nějaká srovnání.

Máte za sebou tři relativně úspěšné roky v NBA. Co si myslíte, že jste se za ně naučil?

Myslím, že jsem se nejvíce posunul dopředu v individuálních činnostech, v útoku, ve střelbě. Určitě mě ten pobyt zocelil mentálně. Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale hlavně na začátku musíte zůstat psychicky silní, v pohodě a hlavně vydržet, i když vám se nedaří, protože nikdy nevíte, kdy může přijít vaše příležitost. Jsem proto pochopitelně velmi rád, že se mi v posledních dvou letech tolik dařilo.

Satoranský však zprvu nevěděl, zda se může radovat, protože sudí museli vítězný koš přezkoumávat na videu. Hráči Washingtonu předvedli ale jeden z obratů, které v poslední době ukazují často, a porazili New York těsně 101:100.

V NBA se hodně hraje na sebe, na vlastní statistiky, kdežto vy jste zvyklý spíše přihrávat…

Trochu jsem to asi změnil, ale myslím si, že moje hra je tady trochu unikátní, nerad bych to ale měnil, nechci být stejný hráč jako všichni ostatní. Někteří mne kritizují, že hraji málo agresivně, ale já byl vždy veden k tomu, abych přihrával na spoluhráče a byli jsme lepší jako tým. Asi jsou zápasy, kdy více střílím, což je i díky většímu sebevědomí, které jsem tu získal.

Evropané si v NBA často stěžují na dvojí metr rozhodčích, setkal jste se s tím někdy?

Ne, rozhodně ne, nikdy jsem to nepociťoval. Je to možná často jen tím, že arbitři hráče z Evropy neznají a nevědí, jak hraje. I moje pozice vůči sudím se změnila. Když hrajete více zápasů, poznáváte je, komunikujete s nimi, a pak i oni přistupují jinak ke mně.

Vaše individuální statistiky v letošní sezóně (průměrně 27 minut na zápas, 9 bodů a 5 asistencí za zápas) jsou výborné, takže vaše cena na trhu hráčů NBA určitě vzrostla.

To nevím, to se uvidí při letním vyjednávání a do toho ještě zbývá hodně času. Na konci jara se bude konat ještě draft, který plány týmů trochu ovlivní. Já jsem v klidu, určitě jsem toho za poslední dva roky udělal dost, abych získal nový a zajímavý kontrakt.

Tomáš Satoranský se snaží o smeč, soupeř mu v tom chce zabránit. Tomáš Satoranský se snaží zakončit přes obránce.

Je možné, že jste odehrál poslední zápas za Wizards?

To nemohu říci, na to je zatím příliš brzy. Na začátku dubna byl vyhozen generální manažer Grunfeld, takže přijde někdo jiný, kdo mě nebude tolik znát a třeba se mnou nebude počítat. Panuje tady velmi nejistá situace, což se týká všech v naší kabině. Uvidíme. Fanoušci mě tady znají, stejně tak lidé ve vedení Wizards, takže bych se nebránil tady zůstat.

Vzal byste od Wizards i méně finančně výhodnou nabídku? Jen proto, abyste se nemusel stěhovat?

Samozřejmě, že finanční otázky budou hrát velkou roli. Je mi už sedmadvacet let, narodila se nám před dvěma měsíci dcerka, takže musím brát ohled na zabezpečení rodiny. Vím také, jak NBA funguje, že hráči s vyšším finančním ohodnocením dostávají i více příležitostí na hřišti, takže finance budu určitě zvažovat, nicméně mám i další menší priority, které budu brát v potaz.

Narození dcerky muselo váš život hodně ovlivnit.

Samozřejmě, i když jsem tyto dva měsíce po jejím narození ještě hrál, a proto se teď těším, že ji vezmu do Čech, aby ji poznal i zbytek rodiny. Být tátou je neskutečný pocit, uvědomuji si to a teď jsem rád, že na rodinu budu mít i více času.

Jaké máte plány na léto?

Nyní hned po sezóně plánuji odpočívat, jet do Prahy, trávit čas s rodinou, budu samozřejmě i individuálně trénovat, možná se přes léto zastavím na tréninky v Barceloně, kam se rád vracím. Na konci července navíc již počtvrté pořádám v Praze tréninkový kemp.

Na začátku září Vás čeká i mistrovství světa.

Ano, na konci léta se bude konat světový šampionát, snad do té doby, než se k reprezentaci připojím, budu mít situaci tady v NBA již vyřešenou. Mistrovství světa je pro nás historická akce, na kterou se moc těším.

Čeká nás souboj s největšími favority šampionátu – s reprezentací USA. Vědí tady vaši spoluhráči vůbec, že nastoupí proti Čechůn?

Říkal jsem to spoluhráčům, kteří se tomu smějí a říkají, že nám naši situaci nezávidí. Při loučení se spoluhráčem Bradley Bealem jsme se o tom bavili, že doufáme, že si proti sobě zahrajeme v Číně. Já osobně jsem si přál jiného soupeře, ale rozumím tomu, že panuje z losu u nás nadšení, že někdo se na tento zápas těší a chce si proti Američanům zahrát. Já si přesto myslím, že šanci na postup máme.

Vrátím se ještě k Washingtonu. Je to hlavní město Spojených států, diskutujete v týmu o politice?

Abych pravdu řekl, tak ani moc ne. V roce 2016 jsme všichni sledovali prezidentské volby, v nichž byl zvolen Donald Trump, a já jako nováček jsem se spíše vyptával, než abych se zapojoval do diskuse, a osobně žádný politický zážitek nemám. Ani jako tým se s politiky moc nepotkáváme, možná chodí na naše zápasy, ale k žádnému setkávání nedochází, i když jsme kousek od Bílého domu.