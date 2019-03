Amerika je pro basketbalisty splněný sen. Snad s nimi budeme spát na hotelu, doufají

ŠEN-ČEN/PRAHA „No, už jsem viděl Kobeho lepší dny,“ glosoval trenér národního týmu Ronen Ginzburg sobotní rozlosování basketbalového šampionátu, jež v čínském Šen-čenu prováděla bývalá americká hvězda Kobe Bryant.

Českou reprezentaci zařadil do „skupiny smrti“. Hned na úvod turnaje, jenž se koná na přelomu srpna a září, vyzvou ve vysněném zápase nejlepší tým světa USA. Jinak však mají z losu smíšené pocity. Poté totiž narazí ve skupině E hrané v Šanghaji ještě na silné Turecko a velkou neznámou v podobě Japonska. Do osmifinálové skupiny projdou dva nejlepší celky.



Ginzburg byl v dějišti losu přítomen osobně stejně jako zástupci všech 32 zúčastněných týmů.

„Není to samozřejmě jednoduchý los. Určitě by se tam daly najít jednodušší skupiny. Je to pro nás velká výzva, bude to zajímavé. Věřím v náš tým a že předvedeme něco neuvěřitelného,“ prohlásil izraelský kouč.

U koše je Vojtěch Hruban z České republiky.

Pro Čechy, kteří se na světový šampionát probojovali poprvé v samostatné české historii a celkově po 37 letech, je jednoznačně největším lákadlem duel s USA, který se odehraje 1. září. Nástupci legendárního „Dream Teamu“, jenž zastínil všechny ostatní sportovce na olympijských hrách v Barceloně 1992, totiž dorazí v sestavě našlapané hvězdami NBA, jejichž miliardové kontrakty většinou převyšují výplatu celého týmu soupeře.

Snad budou na stejném hotelu

„Je to ta nejtěžší skupina, jakou jsme mohli dostat. Na druhou stranu, když budeme hrát tak, jak umíme, tak Turecko ani Japonsko nejsou neporazitelní soupeři a ze skupiny můžeme postoupit. Postup je pořád náš cíl a složení skupiny na tom nic nemění,“ působí odhodlaně křídelník Vojtěch Hruban. „Doufám, že budeme s Američany na stejném hotelu, abych se s nimi nemusel fotit v hale. To by vypadalo blbě,“ dodává žertem Hruban.

Vtipkoval i nejlepší střelec českého týmu v kvalifikaci o šampionát a Hrubanův spoluhráč z mistrovského Nymburka Jaromír Bohačík. „Kdo by to byl řekl, že Jarda Bohačík z Markvartovic si zahraje proti Spojeným státům americkým na mistrovství světa? S tím člověk asi nemůže být nespokojený. Jasně že skupina není úplně nejlehčí, ale na světovém šampionátu už těžko budete hledat lehké soupeře,“ uvedl šestadvacetiletý střelec.

O Japonsku toho Češi zatím příliš nevědí, už podle nasazení do košů by mělo být teoreticky outsiderem skupiny. Papírové předpoklady počítají s tím, že by se Češi v závěrečném duelu skupiny mohli střetnout s Tureckem v přímém souboji o druhé postupové místo.

„Hráli jsme s Turky na podzim v přípravě v Hamburku vyrovnaný zápas, ale nevím nakolik byli v plné síle. Určitě je to ale jeden z nejlepších týmů na světě a budou mířit hodně vysoko,“ připomíná Bohačík zářijový vzájemný duel, ve kterém oba týmy prakticky v nejsilnějších sestavách sehráli vyrovnaný duel, jejž Turecko urvalo v koncovce 89:80.

Pozornost se však okamžitě otáčí zpět k utkání s Američany, kteří mohou jako první vyhrát šampionát potřetí v řadě. Ti sice na MS tradičně nejezdí v té úplně nejsilnější sestavě jako na olympijské hry, střetnutí se sportovními superstar však Čechy nemine.

Zajímavostí je, že při novém systému kvalifikačních oken podobných fotbalu nemohli kvůli kolidujícím termínům kvalifikaci v dresu USA absolvovat žádní hráči NBA a tým ani netrénoval kvůli svým povinnostem v San Antoniu nově zvolený kouč Gregg Popovich. Kvalifikaci odehrál prakticky neznámý tým složený z hráčů nižší zámořské soutěže G-League pod vedením asistentů. I tak ale Američané bez problémů prošli nástrahami kvalifikace a nyní už budou moci nastoupit hlavní opory. S největší pravděpodobností se Češi nepotkají s hvězdou Los Angeles Lakers LeBronem Jamesem, který zřejmě dá přednost odpočinku, ostatní ikony NBA se většinou rozhodují podle náročnosti sezony. Ve hře je tak třeba účast opor úřadujících šampionů Stephena Curryho, Kevina Duranta nebo Klaye Thompsona.