Krutý los pro české basketbalisty. Na šampionátu narazí na Američany

PRAHA Nejatraktivnější, ale zároveň také nejkrutější možný los se sešel českým basketbalistům: na zářijovém světovém šampionátu v Číně se utkají s následovníky legendárního Dream Teamu! Jenže kromě Američanů s hvězdami NBA na ně v Šanghaji čeká také silné Turecko a k tomu Japonsko. A ze skupiny E projdou dál jen dva nejlepší.

Basketbalisté se kvalifikovali na šampionát poprvé v dějinách samostatného Česka, poslední československá účast mezi elitou se odehrála v roce 1982 v Kolumbii. Turnaj v Číně bude ostře sledovaný nejen proto, že se koná po pětileté pauze - premiérově se na něm také představí rovnou 32 účastníků.

Ti jsou rozděleni do osmi skupin: nejlepší dva z každé postoupí do další fáze, třetí a čtvrtý celek spadnou do fáze o 17. až 32. místo. I v ní ale ještě může jít o účast v olympijské kvalifikaci pro Tokio 2020.

Pro výběr kouče Ronena Ginzburga se drsným losem situace hodně komplikuje. Doplatili na losovací procedury, které zabraňovaly tomu, aby se potkávaly celky ze stejných kontinentů. A proto k superfavoritům z USA automaticky „spadlo“ ještě Turecko.