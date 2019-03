Satoranský sahal v NBA po triple doublu. Zápas navštívil i Andrej Babiš

Washington Český basketbalista Tomáš Satoranský sahal v NBA po svém druhém triple doublu. Washingtonu pomohl zvítězit 132:123 nad Dallasem 14 body, osmi doskoky a 11 asistencemi. Historické tabulky opět přepisoval LeBron James, který sice 31 body neodvrátil prohru Los Angeles Lakers 99:115 s Denverem, ale v počtu bodů v kariéře se dostal před legendu Michaela Jordana, se kterým bývá často srovnáván.

Washington nutně potřeboval zvítězit, aby držel naději na play off, ale v první čtvrtině prohrával už o 13 bodů. Ještě do poločasu se ale sebral a srovnal krok. Rozhodující moment přišel osm minut před koncem, kdy Dallas vedl o tři body, ale Satoranský čtyřmi body v řadě vrátil domácím vedení, následně nahrál na trojku Trevoru Arizovi a Wizards už výhru nepustili.



Basketbalisté Washingtonu vyhráli tři z posledních čtyř zápasů, ale stále jsou ve Východní konferenci jedenáctí se ztrátou tří výher na deváté Orlando a osmé Miami, které zvítězilo 91:84 nad Charlotte. „Náš cíl je dostat se do play off. Dokud bude šance, musíme se o ni rvát,“ řekl Bradley Beal, který byl s 30 body nejlepším střelcem Washingtonu. Za Dallas dal 31 bodů hvězdný nováček Luka Dončič.

Drama se odehrálo i v Sacramentu

Lakers se trápí a prohráli počtvrté za sebou. Další ztrátu neodvrátilo ani 31 bodů Jamese, kterého může těšit alespoň to, že už v NBA nasbíral 32.311 bodů a překonal na čtvrtém místě historických tabulek Jordana (32.292 bodů). Před Jamesem jsou už jen Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) a Kareem Abdul-Jabbar (38.387).



Poté, co James ve druhé čtvrtině Jordana překonal, vzali si Lakers time out a celá hala čtyřiatřicetileté hvězdě zatleskala ve stoje. „Během dětství jsem obdivoval Jordana jako nejlepšího hráče všech dob. Pokořit tento milník je pro mě velká čest,“ řekl James, který k tomu potřeboval 1190 zápasů. Jordan to stihl za 1072 duelů.

Zach LaVine zařídil 39 body výhru Chicaga nad Philadelphií 108:107. Postaral se i o vítězný koš vteřinu a půl před koncem po nájezdu s faulem. Celkem dal v posledních šesti minutách 14 bodů.

Drama se odehrálo i v Sacramentu, kde Boston zvítězil 111:109. Sedm vteřin před koncem sice vyrovnal domácí Buddy Hield třemi trestnými hody po faulu Gordona Haywarda, ale ten svou chybu napravil a vzápětí košem utkání rozhodl.

Střelcem večera byl Devin Booker, který 41 body dovedl Phoenix k výhře 107:96 nad New Yorkem. Dařilo se také Andre Drummondovi, který hrál hlavní roli při vítězství Detroitu nad Minnesotou 131:114. Nejen že ubránil ve formě hrajícího Karla-Anthonyho Townse, ale sám zaznamenal 31 bodů a 15 doskoků a připsal si šestnáctý double double za sebou. Chybějí mu už jen dva k vyrovnání vlastního klubového rekordu z minulé sezony.