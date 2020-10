Černý nedostal prémie za životní triumf na Giru, jde o reakci na protest cyklistů

Sestriere Josef Černý díky triumfu v páteční etapě Gira d'Italia vydělal svému týmu CCC zhruba 300 tisíc korun, ale prémii neobdrží. Ředitel závodu se ji totiž rozhodl poslat na boj s nemocí covid-19 v reakci na protest cyklistů, kteří si vymohli zkrácení etapy na polovinu.

Ředitel Gira Mauro Vegni neměl pro jejich rozhodnutí pochopení a řekl, že za to „někdo zaplatí“. A doplatili na to sami jezdci, protože všechny prémie za páteční etapu poputují lékařskému centru na boj s koronavirovou nákazou. Vedení závodu to oznámilo na twitteru.

Stáje usilující o zkrácení původně nejdelší etapy letošního ročníku s 258 kilometry poukazovaly na to, že po náročných dnech v chladu je imunita jezdců oslabená. A protože v pátek navíc pršelo, vymohl si peloton výrazné zkrácení trati. Ředitel Vegni však byl rozčílený.

„Myslím, že se poradíme s našimi právníky. Domnívám se, že to bude mít důsledky,“ řekl televizi Rai Vegni, podle něhož cyklisté ukázali nedostatek respektu k závodu a fanouškům.



Celkem si dvacet nejlepších jezdců mělo rozdělit 27.540 eur, z nichž by Černému připadlo 11.010 eur. Jeho tým CCC, který na konci roku přijde o stejnojmenného hlavního sponzora, neprotestoval.

„Podporujeme rozhodnutí (pořádající organizace) RCS věnovat prémie na boj proti covidu. Jsme rádi, že v těchto komplikovaných časech můžeme vůbec závodit. Nejdůležitější v této etapě pro nás bylo vítězství Josefa Černého, které jsme oslavili s celým týmem,“ uvedl generální manažer stáje Jim Ochowicz.