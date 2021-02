Český tým povede na MS v klasickém lyžování Razýmová s Novákem, cílem bude elitní desítka

Oberstdorf Po zrušení Světového poháru v Novém Městě je čekal hektický týden. Museli vyřešit, jak v současné složité době rychle přemístit celý tým i vybavení do Německa a vyhnout se karanténě. Situaci však zvládli a v Oberstdorfu se už chystají na středeční začátek mistrovství světa. A čeští klasičtí lyžaři doufají, že uspějí.

Když Lukáš Sacher, ředitel úseku běžeckých disciplín, hovořil o ambicích českého týmu v Oberstdorfu, pronesl: „Byl bych spokojený, pokud by se nám podařily dva výsledky do první desítky. To by bylo super. To, co by bylo navíc, by byla taková třešnička.“

Trenéři mají cíle o trochu nižší. Ale i u nich platí: alespoň jednou atakovat nejlepší desítku.

Na světovém šampionátu chce český tým potvrdit výsledkový vzestup. Chce ukázat, že se za poslední roky se znovu prokousává na přední umístění.

„Je vidět, že jsme zase udělali krok dopředu,“ těší Sachera dosavadní průběh sezony.



Český tým letos táhnou hlavně Kateřina Razýmová a Michal Novák, oba se už několikrát mezi nejlepší desítku dostali. Po bodovaných příčkách ale sahají i ostatní.

„Pro mě je hlavně potěšující, že už to není jen o Kačce Razýmové a Michalu Novákovi,“ líčil Sacher. „Ale že se tvoří tým, který je schopný sbírat body a atakovat první patnáctku. Samozřejmě je to mladý tým, jednou jsme schopni být padesátí a podruhé patnáctí. Ale jsou okamžiky, kdy jsme schopni závodit se světem.“

Potvrdí se to i na šampionátu?

V nominaci mužské reprezentace vedle jedničky Nováka figurují i Luděk Šeller, Jan Pechoušek, Ondřej Černý, Adam Fellner, Petr Knop a Jonáš Bešťák.

V ženské sestavě zase Razýmovou doplňují Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Petra Nováková a Petra Hynčicová.

„Největší šance bude na volné desítce,“ tuší Jan Franc, trenér žen. „Především Katka Razýmová v ní letos zajela své nejlepší výsledky.“

Část zastávek Světového poháru byla ovlivněna neúčastí některých zemí, zejména dominantních Norů. I proto si český tým uvědomuje, že výsledky v Oberstdorfu by měly být určující.

„Tady bychom se měli sejít všichni,“ říká Sacher. „Právě mistrovství světa ukáže, jak jsme na tom.“