Charvátová zazářila ve sprintu šestým místem, mezi muži kraloval podruhé Bö

Muži (10 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 25:07,8 min. (1 trest. okruh), 2. Desthieux (Fr.) -7,8 (1), 3. Loginov -14,6 (0), 4. Jelisejev (oba Rus.) -20,6 (0), 5. Hofer (It.) -20,8 (1), 6. T. Bö (Nor.) -23,4 (2), 7. Windisch (It.) -31,7 (1), 8. Leitner (Rak.) -35,1 (0), 9. Pidručnyj (Ukr.) -37,6 (1), 10. M. Fourcade (Fr.) -38,8 (2), ...29. Štvrtecký -1:16,6 (3), 32. Moravec -1:24,8 (1), 40. Krčmář -1:38,9 (2), 69. Šlesingr -2:16,8 (2), 94. Václavík (všichni ČR) -3:13,3 (5).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 151, 2. Desthieux 135, 3. M. Fourcade 131, 4. T. Bö 130, 5. Jelisejev 125, 6. Loginov 123, ...23. Krčmář 38, 27. Moravec 33, 40. Štvrtecký 23, 48. Václavík 15, 61. Šlesingr 6.