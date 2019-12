Parádní víkend Ledecké. Jako odměnu si dám čokoládu, začali jsme dobře, těší českou lyžařku

Lake Louise Ester Ledecká jako lyžařka dál udivuje. V pátek poprvé vyhrála závod Světového poháru, v sobotu přidala čtvrté místo. „Mým cílem je udělat radost všem lidem, kteří mě podporují. Není nic hezčího, než slyšet spokojený hlas trenérů a kluků z týmu z vysílaček v cíli. Mně by stačilo se zase aspoň o kousek zlepšit,“ dodává Ledecká skromně.

Na loňské olympiádě v Pchjongčchangu Ester Ledecká proslula unikátním ziskem dvou zlatých v různých sportech i nevěřícným pohledem v cíli vítězného lyžařského závodu v super-G, který dokonce pronikl do češtiny pod termínem „ledět“. Podobně se znovu koukala v pátek v Lake Louise, když ve sjezdu poprvé v kariéře vyhrála klání Světového poháru. A stejně hledí také fanoušci, čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy v sobotu přidala ještě čtvrté místo, když ji o stupně vítězů připravily dvě setiny vteřiny, o které byla rychlejší Francesca Marsagliaová z Itálie.

„Mám z toho strašnou radost. Myslím, že jsme to vykopli dobře. A chci hlavně poděkovat svému týmu, protože odvedli fantastickou práci a já jsem si oba závody opravdu užila,“ uvedla Ledecká po sobotním sjezdu. „Kluci v týmu byli jak dobře seřízený stroj. Bavila jsem se před druhým tréninkem po telefonu o trati dlouhé hodiny s Robertem Trenkwalderem, šéfem sportovního programu Red Bullu, který tu byl mnohokrát s rakouským týmem a pracoval dlouhá léta s Lindsey Vonnovou. Vybral si mě do Red Bull týmu a stará se o mě jako o vlastní dceru. Včera prý řekl svému synovi, že vyhraju. A jak se ukázalo, měl pravdu,“ usmívala se Ledecká. Že zápolení v kanadském středisku včera zakončila 30. místem v super-G, jí zase tolik mrzet nemusí.

Prkno ležet nenechá

Současná královna tuzemského lyžování se stala vůbec první českou vítězkou sjezdu Světového poháru. S nepříznivým číslem 26, se kterým i loni šokovala vítězstvím v superobřím slalomu na olympiádě, zvítězila o 35 setin před Švýcarkou Suterovou. Před Ledeckou naposledy v královské disciplíně stála na podiu Olga Křížová Charvátová, která dojela v roce 1984 třetí ve švýcarském Verbieru. „To jako fakt? Je dobře, že právě ona mi předávala ve Špindlu zkušenosti, když jsem byla malinká. Mám na ni veselé vzpomínky. Jsem ráda, že jí nedělám ostudu,“ radovala se.



Ester Ledecká ve vítězném závodě v Lake Louise

V sobotním sjezdu Ledecká startovala s dvojkou a speciálním dresem pro lídryni pořadí disciplíny a vypadalo to, že naváže dalším triumfem. Na druhém měřeném úseku letěla rychlostí 125 km/h a cílem projela o 1,16 vteřiny rychleji než Michelle Gisinová ze Švýcarska, pak v roli první ženy závodu čekala v křesle, zda ji někdo překoná. „Tam dole mám daleko větší nervy než před startem, protože tam nemohu už nic ovlivnit. Všechny holky mi to docela přály. Asi jsem jim sympatická i tím, že zároveň jezdím na snowboardu. Všechny mi gratulovaly a měla jsem z toho dobrý pocit,“ říkala Ledecká po čtvrtém místu spokojeně.

Není po takových úspěších už čas zanechat snowboardingu a věnovat se naplno jen lyžím? S tím na Ledeckou nechoďte. Nadále zůstává svá, do ničeho si nenechá moc mluvit. Brzy se tak přeorientuje opět na „prkno“. „Nemohla bych dělat jenom jeden sport. Do roztrhání těla budu jezdit všude a na všem,“ vysvětluje svůj přístup, v němž hraje podstatnou roli samotná radost ze sportování, i když její úspěchy jsou důsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Jako oslava čokoláda

Letos navíc Ledecká stihla plnohodnotnou předsezonní přípravu, z čehož bude až do jara čerpat. „Oproti loňsku, kdy jsme pořád jenom řešili tři čtyři dny tréninku narychlo, se nám letos podařilo už od jara najezdit beze stresu strašně moc kilometrů, zhruba dvojnásobek, než jsme měli loni,“ pochvaloval si lyžařský trenér české jedničky Tomáš Bank. „Tehdy byla Ester nemocná, pak si zlomila ruku, bylo špatné počasí, na soustředění v Chile málo sněhu.

Letos to všechno dopadlo dobře,“ dodal. Skvělými výsledky hned zkraje ročníku se Ledecká pro další průběh pasovala mezi favoritky, těžkou hlavu si z toho však nedělá. „Mým cílem je udělat radost všem lidem, kteří mě podporují. Není nic hezčího, než slyšet spokojený hlas trenérů a kluků z týmu z vysílaček v cíli. Mně by stačilo se zase aspoň o kousek zlepšit,“ dodává skromně. Ani na pozávodové oslavy Ledecká moc není. „Nebaví mě. Já to oslavila tou samotnou jízdou jako vždycky. Teď si zase dám asi jen tu čokoládu,“ přiznává česká kometa.

Budu se hlavně snažit co nejlépe připravit na další závod a opět zajet na maximum,“ říká česká kometa.

Oblíbenou čokoládou se však odměnit nezapomene. Snad bude zase brzy chutnat vítězně.