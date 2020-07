Chci zápasit znovu tento rok, cílem je jít tou nejrychlejší cestou za titulem, netají Procházka

Abu Zabí Zářivější výsledek si v premiéře mezi elitou přát nemohl. MMA zápasník Jiří Procházka zvítězil, favorita Volkana Oezdemira knokautoval ve druhém kole a od šéfa organizace UFC Dany Whitea získal bonus 50 tisíc dolarů za výkon večera. Český reprezentant udělal v neděli nad ránem v Abú Zabí až nečekaný dojem a sebejistě požádal o titulovou šanci.

„Prosím, rád bych zápasil znovu ještě tenhle rok. Chtěl bych jít tou nejrychlejší cestou za titulem,“ řekl zahraničním novinářům na tiskové konferenci v hlavním městě Spojených arabských emirátů.

Současným šampionem je legendární a deset let neporažený Američan Jon Jones. Procházkův nedělní soupeř Švýcar Oezdemir držel před prohrou sedmou příčku polotěžké váhy UFC do 93 kilogramů. Lze očekávat, že se Procházka nyní posune do top desítky před něj.

O čem Procházka na tiskové konferenci mluvil?



O svém výkonu: „Byl trochu bláznivý, ale to jsem trochu čekal. Zpětně považuju za chybu, že jsem se nesoustředil na jeho údery do obličeje, nechal jsem si jich dát opravdu hodně. Snažil jsem se zůstat pevný jako skála, sám jsem ho chtěl brzy knokautovat, jenže dával vážně tvrdé rány. A to jsem je všechny viděl. Asi to tak mám, občas potřebuju něco schytat, abych v sobě zažehl oheň a převzal kontrolu.“



O stresu: „Přepadl mě trochu před zápasem. Připomínal jsem si, že nad ním vůbec nemusím přemýšlet, existuje jen v hlavě. Vydechl jsem, nechal to být a osvobodil mysl.“



Jiří Procházka

O soupeři: „Nečekal jsem, že bude tak aktivní, ale líbilo se mi to. Rád bojuju pod tlakem, potřebuju stát blízko k protivníkovi, cítit nebezpečí. Pak se mi zapínají instinkty zabijáka, a tím vyhrávám.“



O cestě na vrchol: „Modlím se za rychlou cestu pro titul. Zápasím rád, ale nerad lidem ubližuju. (vtipkoval) Ne, jasně, jsme bojovníci, rozumím tomu, ale chci jít k titulu co nejrychleji. Myslím jedině na vítězství.“

O šampionovi Jonu Jonesovi: „Je nejlepší, co? Než s ním půjdu, potřebuju se ještě pár věcí naučit, abych se cítil sebejistější, klidnější. Jonese musím respektovat, když já začínal, už byl na vrcholu. A pořád se na něm drží! Je skvělej. Na druhou stranu mi je jedno, koho mi do klece postaví, já chci prostě ukázal své umění.“

O Abú Zabí: „Líbilo se mi tu. Sice jsme zvyklí z Japonska na ohňostroje a velkou show před každým zápasem, ale tady zase všichni vědí, co máme dělat, kdy kam máme jít a podobně. Užil jsem si i projížďku v San Marino Circle s auty Aston Martin. Jen to tu teda bylo kvůli karanténě moc dlouhý, byť chápu, že je to nezbytný. Po celém světě je to teď těžké.“