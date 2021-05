Chicago navzdory 12 bodům Satoranského prohrálo v NBA v Atlantě

New York Ani 12 bodů Tomáše Satoranského nestačilo basketbalistům Chicaga k odvrácení porážky 97:108 v Atlantě a Bulls se tak opět vzdálila šance na play off NBA. S blížícím se koncem základní části ztrácejí už tři vítězství na desátou příčku, která znamená alespoň předkolo play off. Zbývá jim odehrát už jen osm zápasů.

Chicago podlehlo Milwaukee, Satoranský si v zápase připsal 13 bodů. Boston v prodloužení porazil San Antonio Chicago se bez svého nejlepšího střelce Zacha LaVinea trápí v útoku a potřetí za sebou nedalo ani sto bodů. I proti Atlantě trefilo jen šest trojek s úspěšností 25 procent. Navíc postrádalo pod košem i druhou hvězdu Nikolu Vučeviče. I bez něj sice Bulls na začátku druhé půle vedli o 11 bodů, pak ale přišla šňůra Atlanty 17:0 a od té doby už domácí měli zápas pod kontrolou. I díky 33 bodům Trae Younga.

Český reprezentant Satoranský byl hodně vidět hlavně při prvním střídání, během kterého stihl 8 bodů a asistenci, když předvedl nájezd, střelu z driblinku či efektní „eurostep“. Přesto ho pak trenér Billy Donovan nechal sedět na lavičce téměř celou druhou a třetí čtvrtinu. Ve druhém střídání stihl přidat čtyři body. Celkem tak Satoranský nasbíral za 16 minut na hřišti 12 bodů, dva doskoky a asistenci. „Hrát bez dvou našich nejlepších hráčů je těžké. To nám chybí dohromady 50 bodů, které musíme nahradit jako tým. A ne vždy se to podaří,“ řekl nejzkušenější hráč Chicaga Thaddeus Young. Chicagu se po prohře s Knicks opět vzdálilo play off, Satoranský dal šest bodů Čásetčnou naději dalo Chicagu vítězství Dallasu 125:124 nad Washingtonem, který tak nemohl Bulls na desáté příčce ještě více odskočit. Výhru Dallasu přinesla trojka Doriana Finneyho-Smitha devět sekund před koncem, ale především další parádní výkon a triple double slovinské hvězdy Luky Dončiče. Ten nasbíral 31 bodů, 12 doskoků a osobní rekord 20 asistencí včetně té na vítěznou střelu. Washingtonu nepomohlo ani 42 bodů Russella Westbrooka. „Luka byl opět fenomenální. V koncovce udělal všechna rozhodnutí správně. Nenechal si poslední střelu, když měl volného spoluhráče a pomohl i v obraně důležitým doskokem. Prostě fenomenální,“ chválil trenér Dallasu Rick Carlisle. Dallas se tak na pátém místě tabulky Západní konference dotáhl na obhájce titulu Los Angeles Lakers. Satoranský se vrátil po koronaviru. Na výhře Chicaga se podílel dvěma body Na třetí místo se posunul Denver, který sesadil Los Angeles Clippers výhrou ve vzájemném zápase 110:104. Jeden z kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony Nikola Jokič k tomu přispěl 30 body, 14 doskoky a sedmi asistencemi. Velký zápas odehrála Indiana a její litevský pivot Domantas Sabonis, který stihl triple double už do poločasu. Nakonec zaznamenal 26 bodů, 19 doskoků a 14 asistencí a výrazně tak přispěl k výhře Pacers 152:95 nad Oklahomou City. Pro Indianu to bylo nejvíce nastřílených bodů od vstupu klubu do NBA v roce 1976. Pacers dokonce sahali po nejvyšší výhře v historii, když čtyři minuty před koncem vedli o 67 bodů. Pak ale dovolili soupeři snížit. Nejvyšším rozdílem ve skóre tak zůstává 68 bodů, o které Miami porazilo Cleveland v roce 1991.