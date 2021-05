Satoranský si ani letos nezahraje play off NBA, basketbalisté Chicaga podlehli Washingtonu

New York Basketbalisté Chicaga s Tomášem Satoranským si ani letos play off NBA nezahrají. O teoretickou šanci na postup aspoň do předkola vyřazovacích bojů definitivně přišli po vítězství Washingtonu nad Clevelandem 120:105. Philadelphia si triumfem 122:97 nad Orlandem zajistila první místo ve Východní konferenci po základní části.

Westbrook vyrovnal rekord NBA a s Bealem dotáhl Washington k další výhře Washington, který Satoranského draftoval, táhl za páteční výhrou dalším triple doublem rekordman Russell Westbrook. Před zápasem dostal pamětní dres Wizards s číslem 182, což je nové historické maximum NBA v počtu triple doublů, které hned vylepšil na 183.

Tentokrát se americký rozehrávač postaral o 37. triple double sezony 21 body, 12 doskoky a 17 asistencemi a dovedl svůj tým k 16. výhře z 22 posledních zápasů. Lotyšský basketbalista Davis Bertans nastřílel 17 bodů. Po 14 bodech dali Japonec Rui Hačimura a střídající Robin Lopez. Washington se dostal do překola play off, přestože ještě 5. dubna měl bilanci 17 výher a 32 porážek. „V téhle soutěži jsem už dost dlouho, abych věděl, že když ztrácíte 15 výher na kladnou bilanci, přemýšlíte spíš, kam pojedete po konci sezony na dovolenou,“ přiznal kouč Scott Brooks, kterému scházel Bradley Beal. Westbrook: O play off jsem nepochyboval „Při vší úctě, nikdy jsem nepochyboval, že bychom se do play off nedostali,“ řekl naopak Westbrook, který se po Johnu Stocktonovi a Isiahu Thomasovi stal dalším basketbalistou s alespoň 15 asistencemi v sedmi zápasech po sobě. Za Cleveland dal 26 bodů Collin Sexton. Basketbalista Russell Westbrook. Dallas si zajistil čtvrtfinále play off výhrou 114:110 nad Torontem. Slovinský rozehrávač Luka Dončič režíroval vítězství triple doublem za 20 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí. Denver si poradil s Detroitem na jeho palubovce 104:91 a hlavní zásluhu na tom měl srbský pivot Nikola Jokič, autor 20 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí.

Ani Satoranského deset bodů nestačilo. Chicago prohrálo počtvrté v řadě, play off se vzdaluje Díky tomu se Nuggets posunuli na třetí místo tabulky Západní konference před Los Angeles Clippers, kteří prohráli v Houstonu 115:122. Nebylo jim nic platných 15 bodů a sedm doskoků Španěla Serge Ibaky. Za vítěze se prosadil Kelly Olynyk 20 body, devíti doskoky a 11 asistencemi. Střelecký rekord si vylepšil Jordan Poole z Golden State, jenž 38 body podpořil pátou výhru svého týmu v řadě. Warriors si tentokrát poradili 125:122 s New Orleans. Lídr soutěž Utah zvítězil 109:93 na palubovce Oklahoma City.