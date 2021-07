Milwaukee po půl století vyhrálo NBA. Titul 50 body zařídila řecká basketbalová hvězda

Adetokunbo byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálových bojů, v nichž měl v průměru přes 35 bodů a 13 doskoků na zápas.



„Chci poděkovat Milwaukee za to, že mi věřilo. Chtělo jsem to dokázat v tomhle městě a s těmito hráči,“ uvedl Adetokunbo, nejužitečnější hráč základní části NBA z minulých dvou let.

Bucks získali titul podruhé v historii. Phoenix neuspěl ani ve svém třetím finále, přestože v sérii vedl 2:0 na zápasy, a ligový triumf mu dál uniká.