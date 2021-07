Jeleni na koni. Zvládne udělat Milwaukee poslední krok k titulu?

Když dojde na vyřazovací část, kde se jedno kolo hraje na čtyři vítězné zápasy, platí v NBA jednoduché pravidlo: série nezačala, dokud nevyhráli hosté.

Touto optikou začalo finále ligy až v pátek zápasem v noci ze soboty na neděli. Milwaukee Bucks vyhráli na palubovce Phoenixu Suns 123:119, v sérii se ujali vedení 3:2 na zápasy a k prvnímu titulu po 50 letech jim chybí už jen jediná výhra.



Až doteď dominovali domácí. Suns celkem s přehledem přešli po dvou domácích zápasech do jasného vedení, jen aby v následujících dvou utkáních hraných v Milwaukee nechali domácí „Jeleny“ dostat se na koně. Za stavu 2:2 se jelo zpět do sluncem rozpálené Arizony, kde Bucks otěže ve svých rukou udrželi.

Tým z největšího města ve státě Wisconsin netáhne nikdo jiný než řecká hříčka přírody Janis Adetokunbo. Měří 211 centimetrů, ale pohyblivosti a dovednosti s míčem má jako o hlavu menší hráči pobíhající nejčastěji okolo trojkové čáry, nikoliv přímo pod koši. Jeden pak musí s obranou Phoenixu tak trochu soucítit, takový atletický zázrak se brání opravdu složitě.

A navíc, když ještě prožívá historické chvíle. Teprve jako druhému v historii se mu ve finále podařilo nastřílet 40 bodů a doskočit 10 míčů ve dvou zápasech za sebou. Před ním to dokázala už jen jiná fyzická „mašina“: 216 centimetrů vysoký a okolo 150 kilogramů vážící skutečný obr Shaquille O’Neal.

Řecký fenomén na to ale nebyl sám. V závěru pátého zápasu to už vypadalo, že Bucks prohospodaří až 14bodové vedení, které měli ještě v průběhu poslední čtvrtiny. Jenže najednou vedli už jen 120:119, do konce zbývalo necelých 20 vteřin a míč měli Suns. V tu chvíli přišla chvíle rozehrávače Jruea Holidaye.

Do koše se právě tlačila největší hvězda Phoenixu Devin Booker, když v tom k němu přiskočil Holiday a připravil ho o míč. Z následujícího protiútoku nahodil ambiciózní přihrávku do vzduchu Adetokunbovi, který i faulem zasmečoval. Na časomíře zbývalo 13,5 vteřiny a bylo po zápase.

„Popravdě to byla skvělá týmová obrana,“ řekl po zápase rozehrávač vítězného týmu. „Myslím, že jsme věděli, že Booker chce vystřelit poslední střelu, tak jsem na něj zahrál skvělou obranu a donutil ho otočit se ke mně zády. Pak už se jen otočil zpátky do mě. Asi jsem byl ve správný čas na správném místě,“ zubil se po zápase Holiday.

Jeho lob ocenil i Adetokunbo, který si je vědom, o jak riskantní rozhodnutí v tu chvíli šlo. „Byla to přihrávka důvěry,“ řekl novinářům poté, co k úspěšné smeči přidal i proměněnou šestku.

Milwakee se teď nachází v dokonalé situaci. Série se totiž přesouvá zpět do malebného města na jihozápadním břehu jezera Michigan, a „Jeleni“ tak mají šanci rozhodnout finále doma.

Jsou také prvním týmem od roku 2006, kterému se ve finále podařilo otočit sérii z 0:2 na 3:2. Pokud dáte na historická pojítka, pak vězte, že před patnácti lety Miami Heat šestý duel v domácí aréně ovládlo a dvojice lídrů O’Neal – Dwayne Wade dovedla floridský celek k historicky prvnímu triumfu.

Jak už bylo zmíněno, skvadra okolo Adetokunba by si na trofej Larryho O’Briena sáhla poprvé od roku 1971 a teprve podruhé v historii klubu.

Suns ale v průběhu celé sezony prokazovali, že se ze vždy silnější Západní konference nedostali do finále náhodou. Poté, co v přípravě prohráli všechna čtyři utkání, zakončili sezonu s bilancí 51 výher – 21 porážek. Ve vyřazovacích bojích tým vedený mladou dvojicí Devin Booker – Deandre Ayton, které pomáhá veteránský rozehrávač Chris Paul, vyřadil oba týmy z Los Angeles – Lakers (LeBron James) i Clippers (Kawhi Leonard) – a navrch vyřadil 4:0 na zápasy Denver.

Šestatřicetiletý „maestro“ Paul je považován za jednoho z nejlepších klasických rozehrávačů historie, kterého ale zároveň stíhá jeden smolný moment za druhým. Zranění se mu nevyhnulo právě v těch letech, kdy měly jeho týmy našlápnuto do finále. Zahrát si o titul se mu tak poštěstilo až letos.

Potřebovat bude pomoc z ledově chladných střeleckých rukou Bookera. Ten mimochodem také píše historii.

Je to pro něj v šesti sezonách vůbec první postup do play off, v jehož průběhu už nasbíral 582 bodů. Tím překonal rekord Ricka Barryho z roku 1967, který ve svém prvním tažení vyřazovacími boji nasbíral 521 bodů. Bude to ale nakonec stačit na celkový triumf? Odpověď můžeme dostat už v noci na středu, kdy se hraje šestý duel finále.