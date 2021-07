Z běžného gesta politická senzace. Trenér českých basketbalistů potřásl rukou kolegovi ze znepřátelené země

“Je to určitě zvláštní, když izraelský trenér vede tým proti Íránu, ale myslím, že jsme vyslali nahoru jasný vzkaz. Potřásli jsme si rukama a po duelu si chvíli povídali o basketbalu,” řekl novinářům kouč české reprezentace Ronen Ginzburg. To, co pro českého fanouška může působit jako obyčejné gesto, bylo na Blízkém východě sledovaným tématem. Ginzburg má sice už české občanství, ale narodil se v Izraeli. Ten islámské země včetně Íránu jako takový neuznávají.

Před zápasem se skloňovala otázka, zda vůbec Írán nastoupí. Hráči z nepřátelských zemí vůči Izraeli totiž často s týmem židovského státu odmítají z politických důvodů zápolit. Potřesení rukou mezi trenéry tak bylo nevídaným projevem. Izraelský deník Times of Israel označil událost za „nezvyklou výměnu mezi členy znepřátelených států“. Na smířlivé gesto upozornil i list Jerusalem Post, web Ynetnews zdůraznil slova českého trenéra o vzkazu k politickým představitelům.

Rozepře mezi Izraelem a islámskými zeměmi trvají už od vzniku Izraele v roce 1948 především kvůli rozdělení Palestiny. Vztahy židovského státu s Íránem se výrazně zhoršily po Íránské revoluci v roce 1978 s nástupem teokratické vlády a spory probíhají dodnes. Poslední konflikt nastal v letošním dubnu, kdy Írán obvinil izraelskou tajnou službu Mossad z útoku na jaderné centrum, jak informoval server Lidovky.cz.

“Hlavní je, že jsme vyhráli, proti Francii a USA se musíme zlepšit,” uvedl po duelu trenér Ginzburg. Čeští basketbalisté v úvodním zápase turnaje přetlačili Írán 84:78. Satoránský a spol. Vedli během třetí čtvrtiny dokonce o 22 bodů, nakonec byl však závěr dramatický, podobně jako při nedávné olympijské kvalifikaci. I tentokráte ale Češi koncovku zvládli. Ve středu je čeká zápas s Francií, která v druhém duelu skupiny A překvapivě porazila Američany díky skvělému závěru 83:76.