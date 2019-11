Fanoušci, choďte si mezi výměnami, jak chcete. ATP zařadila do turnaje nadějí přelomovou novinku

Turnaj tenisových nadějí do 21 let přišel opět s řadou novinek. Nově kromě jiného mohou diváci proudit po tribunách během výměn. Třetí ročník Next Gen ATP Finals nabídne rovněž zajímavou konkurenci: vůbec poprvé totiž v Miláně soupeří členové nastupující generace, kteří do jednoho patří do elitní stovky žebříčku ATP.

KOMENTÁŘ: Marný boj Kvitové a Plíškové o velké trofeje. A bude už jen těžší Přitom dvě vůbec největší hvězdy kategorie do 21 let v Itálii schází. Stefano Tsitsipas, loňský vítěz, aktuálně okupuje šesté místo žebříčku ATP a chystá se na „velký" Turnaj mistrů v Londýně, který startuje v neděli. Felix Auger-Aliassime, aktuálně 21. hráč světa, do Milána zase poslal omluvenku, když ho zastavilo zranění levého kotníku. Kdo na turnaji hraje? Kromě Alexe de Minaura se na základě letošních výkonů na turnaj také probojovali Američan Francis Tiafoe (21 let, letošní maximum 29. místo v ATP žebříčku), Srb Miomir Kecmanovič (20, 47. ATP), Francouz Ugo Humbert (21, 46. ATP), Nor Kasper Ruud (20, 54. ATP), Švéd Mikael Ymer (21, 74. ATP) Španěl Alejandro Davidovich Fokina (20, 82. ATP) a domácí držitel divoké karty Jannik Sinner (18, 95. ATP).

Přesto v Miláně od úterý do soboty soupeří osm členů elitní stovky ATP. Přičemž hned polovina se svými letošními výkony probila mezi padesátku nejlepších. „Jsem rád, že jsem opět tady a mohu odčinit loňský výbuch ve finále,“ říká Alex de Minaur, aktuálně 18. hráč světa a největší favorit celého turnaje. Teď de Minaur hodlá snový rok podtrhnout titulem ze závěrečné akce roku „Loni to bylo hořkosladké loučení,“ kývl.20letý Australan prožil životní sezonu, během které získal tři trofeje a stabilně se usadil mezi tenisovou smetánkou. Nikdo mladší letos se z titulu na ATP Tour neradoval. Klání s názvem Next Gen ATP Finals si v předchozích dvou letech vyžádalo pozornost také díky neotřelým inovacím na kurtu. Teď pořadatelé přišli i s novinkou na tribunách. Diváci se během zápasu mohou pohybovat arénou bez výrazných opatření. Tradiční zákaz, jenž je na jiných tenisových podnicích striktně dodržován, platí pouze na místa za základní čárou. „Slibujeme si od toho uvolněnější atmosféru mezi diváky,“ vysvětlují pořadatelé. Next Gen ATP Finals (Twitter) @nextgenfinals 2017: Chung 2018: Tsitsipas 2019: ❓ It’s time to write Chapter III of the #NextGenATP #SeeTheFuture https://t.co/1yW4i9tpmt 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit „Jedná se o jedinečný turnaj, který vždy zahrnoval nové technologie,“ řekl Chris Kermode, prezident ATP. S těmi ani v předchozích letech pořadatelé nešetřili.

Tenisovým junákům dovolují komunikovat s trenéry pomocí sluchátek, ručníky visí na připravených stojanech, práci čárových rozhodčích nahradila technika. Zkrátily se sady a v gamech se nepočítají výhody. Aplikace tenisových novinek pokračuje. A letos je zkouší nejelitnější společnost, co se v Miláně na turnaji Next Gen ATP Finals kdy sešla.