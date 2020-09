‚Chovají se ke mně jako k vězni‘. Prokletí Mladenovicové na US Open pokračuje, byla vyloučena z čtyřhry

New York Na letošní US Open nebude vzpomínat v dobrém francouzská tenistka Kristina Mladenovicová. Aktuálně 44. hráčka světa nejdříve ve druhém kole dvouher nedohrála vedení 6:1, 5:1 nad Ruskou Varvarou Gračovovou, poté byla jako nejvýše nasazený pár čtyřhry spolu s Tímeou Babosovou vyřazena kvůli karanténě.

Už když vypadla ve druhém kole dvouher po promarněném vedení 6:1, 5:1 a čtyřech neproměněných mečbolech, tak neskrývala rozladění.

Aby také ne, když se její účast ve Flushing Meadows proměnila v hodně nepovedený vtip.

Vše začalo, když Mladenovicová, Adrian Mannarino a Edouard Roger-Vasselin sice mohli po styku s pozitivně testovaným krajanem Benoitem Pairem setrvat na US Open, ale za výrazně zpřísněných podmínek. Místo testu jednou za čtyři dny, byli tito tenisté testováni každý den, z hotelového pokoje nesměli vyjít, na což dohlíželi tenisovým US Open najmutí lidé.

„Žijeme tu noční můru. Mám jedinou touhu, a to získat zpět svou svobodu. Musíme za to bojovat,“ řekla francouzským novinářům Mladenovicová po prohře s Gračovovou.



Tím ale vše neskončilo.

Během pozdního sobotního večera oznámila americká tenisová federace (USTA), že populární francouzská tenistka musí do karantény po upozornění od zdravotního úřadu okresu Nassau, kde se nachází oficiální hotel pro US Open. Mladenovicová musí podle tohoto nařízení zůstat v hotelu až po zbytek karanténního období, kterým je 11. září.

V praxi to znamená i to, že nejvýše nasazený pár čtyřhry Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová byl z turnaje vyřazen. Šestinásobná grandslamová vítězka v ženské a smíšené čtyřhře si stěžuje, že navzdory „třiceti negativním testům“ se k ní stále chovají jako k „vězni a zločinci“. „Podmínky tady jsou strašlivé. Kdybych věděla, že to, že si zahraju 40 minut karty s tenistou, jenž bude pozitivně testován a bude to mít takové důsledky, nikdy bych na tenhle turnaj ani nevkročila,“ uvedla.

Mladenovicová už přitom na US Open odehrála dvě zápasy ve dvouhře a společně s Babosovou zvládly i zahajovací duel v deblu, ve zpřísněném hygienickém režimu byl také další Francouz Adrian Mannarino. Jeho páteční duel 3. kola proti Alexanderu Zverevovi se opozdil o několik hodin, během nichž zástupci USTA vedli s hygieniky diskuzi o tom, zda se zápas bude smět odehrát. Favorizovaný Němec nakonec zvítězil ve čtyřech setech.