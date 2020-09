Skvěle hrající Bradyová je v semifinále US Open. Mezi muži si o finále zahraje Zverev

New York V životní formě hrající Jennifer Bradyová je první semifinalistkou US Open. Proti Putincevové slavila úspěch agresivní hrou a zvítězila 6:3, 6:2. Postupuje i Alexander Zverev, který přetlačil Bornu Čoriče 1:6, 7:6, 7:6, 6:3. Druhý ženský duel svede Naomi Ósakaová proti Shelby Rogersové a na závěr devátého hracího dne se utkají Denis Shapovalov a Pablo Carreňo Busta.

Zápas mezi Alexanderem Zverevem a Bornou Čoričem měl být přehlídkou skvostných ůderů, ale byla to spíš úmorná bitva, německý tenista se nemohl dostat do tempa, houževnatý styl bojovného Chorvata mu evidentně nesedí, přesto vydřel postup a vzájemnou bilanci upravil na 2:3.



Oba hráči vstoupili do zápasu čistou hrou. Chorvat v klidu uhrál i další game a Zverev začal mít problémy. Po zbytečných chybách ztratil servis a následnou nejistotu soupeře nevyužil. Přišel další brejk, který Čorič snadno potvrdil - 1:6.

Druhou sadu začal Zverev razantně, nastřílel tři esa a šel do vedení, jenže ta mezihra .. Čorič nemusel předvádět nijak skvělý tenis, Zverev mu situaci hodně usnadňoval. Několikrát si vypracoval nadějnou pozici, ale nezakončil.



Za stavu 2:2 se Zverev pustil do hovoru s rozhodčí, jestřábí oko totiž potvrdilo jeho vítězný úder, ale výměna se opakovala. A německý tenista v ní došel od stavu 40:0 až k brejkbolu protivníka. První pokus sice odvrátil, ale při druhé šanci už Čorič nezaváhal.

Zverev nijak neskrýval frustraci, ať už gesty či mimikou dával průchod svému podráždění. Jeho hra se však pomalu měnila, udržel servis, začal být jistější v úderech a následně srovnal na 4:4. Koncovka druhého setu došla do zkrácené hry, kde v klíčovém okamžiku zahrál Čorič místo vítězného míče ránu do sítě.



Vítězný tiebreak Zvereva povzbudil a sebral Čoričovi servis hned za stavu 1:1. Vzápětí však své podání neudržel a jelo se až k dalšímu tiebreaku, který byl jasnou záležitostí Zvereva (1:7).

Ve čtvrtém setu zbrlklý Čorič promarnil čtyři brejkboly za stavu 2:2 a v osmé hře pak po parádním soupeřově prohozu podání ztratil. V dalším gamu se sice odvážně rval o návrat do zápasu, ale Zverev už šanci nepustil.

Bradyová ještě neztratila set, smetla i Putincevovou

Bradyová postoupila naprosto zaslouženě. Její agresivní útok, rychlá hra a nemilosrdné zakončení slavily úspěch v konfrontaci s trpělivou snahou o upinkání soupeřky a čekání na nevynucené chyby.



Putincevová vlastně jinou variantu boje proti Američance ani volit nemohla. V jejím rejstříku totiž klasický zabijácký úder není. Celý zápas se vlastně odehrával tímto stylem: útok, útok a zase útok v podání Bradyové, obrana a málo protizbraní na stran fotbal ě Putincevové.

V prvním setu Kazaška ztratila dvě podání proti jednomu ztracenému servisu soupeřky. Ve druhé sadě pak domácí hráčka získala tři brejkboly, sama neuspěla jednou.



Jasně hovoří i čísla. Vítězné údery 22:7 pro Bradyovou, která si tak v pohodě mohla dovolit i 24 nevynucených chyb. Putincevová jich udělala jen 9, ale v tomto souboji platilo - nechybovat nestačí.

„Rychlé vedení mi dodalo klid,“ řekla Bradyová, jež předchozí dva vzájemné duely s Putincevovou prohrála ve dvou setech. „Snažila jsem se myslet na to, že je to zápas prvního kola. Předtím jsem se vždycky přizpůsobila její hře, dneska jsem to ale nedovolila a byla agresivnější,“ dodala spokojeně.



V 1:00 SELČ půjdou do akce turnajová čtyřka Naomi Ósakaová a Shelby Rogersová - přemožitelka Petry Kvitové. Favorizovaná Japonka musela na své cestě turnajem už dvakrát do třísetové bitvy. V prvním kole proti Misaki Doiové i ve třetím proti Martě Kosťukové. Naposledy už byla dominantní, když ve formě hrající Anett Kontaveitovou porazila 6:3, 6:4, aniž by soupeřce poskytla jediný brejkbol. Rogersová v osmifinále proti Kvitové musela odvracet čtyři mečboly, ale do té doby neztratila ani set. I tady hovoří vzájemná bilance jasně pro outsiderku. Američanka vyhrála všechny tři souboje (2013 Lexington, 2015 Osprey a 2017 Charleston).

Na závěr programu přijde další zajímavý souboj stylů. Kanadský bombardér Denis Shapovalov si o postup zahraje se Španělem Pablem Carreňem Bustou. Tvrdý povrch by měl zdánlivě vyhovovat mladému Kanaďanovi, jenže Carreňo je komplexním tenistou, ve vzájemné bilanci vede 3:1 a všechny jeho výhry jsou z tvrdého povrchu. Navíc pošetřil síly po diskvalifikaci Novaka Djokoviče.