Azarenková, Medveděv a Thiem jsou v semifinále US Open. Azarenkovou čeká zápas se Serenou Williamsovou

New York Běloruská tenistka Viktoria Azarenková, druhý nasazený Dominic Thiem z Rakouska a turnajová trojka Rus Daniil Medveděv zkompletovali semifinálové obsazení grandslamového US Open.

Někdejší světová jednička Azarenková deklasovala ve čtvrtfinále v New Yorku Belgičanku Elise Mertensovou. Šestnáctou nasazenou porazila 6:1, 6:0 a v semifinále ve Flushing Meadows vyzve domácí favoritku Serenu Williamsovou.



Bez problémů prošel do svého prvního semifinále na US Open Thiem po výhře 6:1, 6:2, 6:4 nad Australanem Alexem de Minaurem. O finále bude hrát s loňským finalistou Medveděvem, který v ruském čtvrtfinále zdolal Andreje Rubljova 7:6, 6:3 a 7:6.

Jednatřicetiletá Azarenková je v grandslamovém semifinále poprvé po sedmi letech. Mertensovou zničila za hodinu a třináct minut. „Hrála jsem údery velmi precizně, míč skvěle viděla a měla odpověď na všechno, co zahrála,“ pochvalovala si.

Na US Open hrála semifinále naposledy v roce 2013 a tehdy prohrála až ve finále se Serenou Williamsovou, se kterou má negativní bilanci 4:18. „Miluji zápasy se Serenou. Jedno vím jistě, budu bojovat až do konce,“ řekla Azarenková.

Medveděv, jenž vloni ve finále podlehl Rafaelu Nadalovi, měl s Rubljovem plné ruce práce. Krajana sice přestřílel na vítězné údery 51:23, ale v tie-breaku první sady musel odvracet tři setboly. Při třetím minul jeho soupeř lajnu jen o kousek. Medveděv pak zvládl i tie-break třetí sady.

„Mohl jsem se dostat do velkých problémů. Dva sety rozhodl jeden míč. Koncovka byla těžká. Snad poprvé po roce jsem se radoval z výhry,“ řekl čtyřiadvacetiletý Medveděv, který si ve třetím setu nechal ošetřovat zatuhlé rameno.

Sedmadvacetiletý Thiem se stal prvním rakouským tenistou v semifinále US Open. „Cítím se skvěle,“ řekl po postupu za dvě hodiny a čtyři minuty. „Podle skóre to vypadá, že to bylo jednoduché, ale ne zas tak moc. Zvláště třetí set byl napínavý.“

Thiem se s přehledem vypořádal se snahou De Minaura o výpady k síti. Ve třetí sadě ztratil servis na 2:3, ale srovnal na 4:4. „Trošku jsem vypadl z rytmu, ale po brejku na 5:4 jsem zápas doservíroval skoro perfektně,“ řekl Rakušan.