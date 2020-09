Naomi Ósakaová a Viktoria Azarenková se střetnou ve finále US Open, obě zvítězily v semifinále

New York Japonská tenistka Naomi Ósakaová a Běloruska Viktoria Azarenková se utkají o titul na grandslamovém US Open. Obě v semifinále v New Yorku, kde se hraje kvůli koronaviru bez fanoušků, vyhrály třísetové bitvy.

Turnajová čtyřka a předloňská šampionka ve Flushing Meadows Ósakaová porazila domácí překvapení Jennifer Bradyovou 7:6, 3:6, 6:3 za dvě hodiny a osm minut. Azarenková v duelu bývalých jedniček přetlačila Serenu Williamsovou 1:6 a dvakrát 6:3. Američance tak překazila cestu za 24. grandslamovou trofejí. Azarenková, Medveděv a Thiem jsou v semifinále US Open. Azarenkovou čeká zápas se Serenou Williamsovou Jednatřicetiletá Azarenková si zahraje na US Open třetí finále, v obou předchozích v letech 2012 a 2013 prohrála právě s Williamsovou. Američanku na grandslamovém turnaji porazila poprvé v kariéře. „K cestě do finále musíte porazit skvělé hráčky a dneska byl takový den,“ řekla Běloruska na dvorci. Dvojnásobná vítězka Australian Open (2012 a 2013) Azarenková zpočátku nestíhala. „V prvním setu mě zadupala do země a musela jsem se z toho krok po kroku vyhrabat,“ uznala.

Postupně hru vyrovnala a ve druhém setu vzala favoritce dvakrát servis. Potřetí to dokázala ve druhé hře třetí sady, v které si Willimasová při shodě vzala čas na ošetření a nechala si zpevnit tejp na kotníku levé nohy. Mečbol Azarenková využila esem, které stvrdilo jestřábí oko. „Dokud není konec, nemáte nic jistého,“ řekla Azarenková, která nad Williamsovou vedla 5:3 v rozhodující sadě i ve finále US Open před osmi lety, ale zápas nakonec prohrála. „Tehdy jsem byla mladá a měla příliš velké ego. Dnes je trochu menší a přicházejí výsledky.“ Ósakaová si prostřílela cestu do třetího grandslamového finále 35 vítěznými údery a udělala jen 17 chyb. Obě hráčky výborně podávaly a každá ztratila servis jen jednou. Rozhodující brejk získala Japonka zvýšením na 3:1 ve třetí sadě. „Někdy mám pocit, že nemám volbu a musím hrát co nejtvrději to jde, protože mě k tomu soupeřka donutí. Když jsem takhle soustředěná, tak zápas většinou skončí ve dvou setech, ale tentokrát pokračoval. Byla to zábava,“ řekla Ósakaová.