French Open v dohledu hvězdy ale mají obavy. Obhájkyně titulu se odhlásila, Williamsová účast zvažuje

New York Až do posledního dechu se Karolína Muchová na Flushing Meadows pokoušela o sportovní div. S nataženým stehenním svalem vzdorovala rozjeté Viktorii Azarenkové, než jí podlehla 7:5, 1:6, 4:6 a z US Open 2020 se poroučela v osmifinále. Stejně jako většina tenistek se tak i poslední česká naděje v New Yorku postupně začíná upínat na další kolosální akci, jež startuje 27. září.

Podobně jako americký grandslam provází v prapodivné sezoně taky Roland Garros, přeložené z tradičního jarního termínu, spousta neobvyklostí. Zatímco krajanky Muchová a Petra Kvitová se v první řadě obávají, aby si v klání na pařížské antuce neobnovily zranění, některým dalším hráčkám se rojí v hlavách ještě jiné myšlenky.

‚Djokovičova‘ sudí terčem brutální online šikany: Brzy se setkáš s mrtvým synem, píší fanoušci Například světová jednička a obhájkyně titulu Ashleigh Bartyová v pondělí oznámila, že z Austrálie nepřiletí ani na druhý z nejslavnějších turnajů za sebou. S těžkým srdcem vyhlásila, že se klání v areálu u Boulogneského lesíku nezúčastní. Zaprvé ji i nadále straší šířící se koronavirus a zadruhé se kvůli odtržení od kouče Craiga Tyzzera v karanténou rozdělené vlasti nemohla pořádně připravovat. Druhá žena žebříčku Simona Halepová vynechala US Open, na seznamu přihlášených pro francouzský podnik zatím zůstává.

Nachází se na něm též jméno superhvězdy Sereny Williamsové. Ta si ovšem není jistá, zda se za pár týdnů vydá přes oceán do Evropy. Leccos naznačí její výsledek v Centru Billie Jean Kingové, kde ve středu nastoupí ke čtvrtfinále proti Bulharce Cvetaně Pironkovové. „Ale rozhodnu se hlavně s přihlédnutím ke svému zdraví,“ řekla po výhře nad Mariou Sakkariovou. Jelikož v minulosti ležela v nemocnici s krevními sraženinami v plicích, znepokojují ji zprávy, že organizátoři denně vpustí na Roland Garros 11 500 diváků. Hodlá se informovat o chystaném režimu. „Jsem krajně opatrná. Snažím se držet stranou od veřejnosti. Chci vědět, jak budeme ochráněni,“ řekla. V New Yorku vysázela astronomickou částku za pronájem domu. V Paříži by musela nocovat v jednom ze dvou hráčských hotelů. Zápasy bez obecenstva působí chladně. Představa aspoň trochu vřelejší kulisy láká Muchovou: „Je fajn, že se fanoušci zase zapojí. Myslím, že nás od nich oddělí. Budeme chodit uličkami, ve kterých nikoho zvenčí nepotkáme.“ Bolavá noha ji možná nepustí do následujícího turnaje v Římě, na Roland Garros by však měla být fit. I Kvitová zvažovala, že přeskočí Řím. Straší ji vzpomínky na úraz předloktí, který po náročném programu utrpěla loni právě ve městě nad Seinou: „Musím se na antuku pořádně připravit a dát ruku dokupy. V Paříži už jsem byla v semifinále, tak v ní snad umím zahrát.“ Obě Češky v New Yorku poctivě nosily roušky, vzorně dodržovaly povely pořadatelů. Pobyt v bublině jim někdy připadal nudný, ovšem cítily se v ní bezpečně. Čekají, že podobné podmínky jim na přelomu září a října zajistí Francouzi. Trochu jiný názor má patrně Řekyně Sakkariová, která se na tiskovce po porážce s Williamsovou rozohnila: „Upřímně si myslím, že to nedává smysl. Pustit do areálu diváky a nás držet v bublině? Tuhle jsem četla, že ve Francii měli osm tisíc nových případů covid-19 za den, takže mě to šokovalo. Ale nejsem odbornice na epidemie.“ Napětí nejspíš na Roland Garros nebude bublat jenom na kurtech.