‚Čína nás bude během olympiády určitě špehovat.‘ Nizozemští sportovci se obávají kyberšpionáže

Pokud někdo z budoucích nizozemských olympioniků, kterých by mělo být na třicet, dostal pod vánoční stromeček třeba nový mobil, iPad, počítač nebo třeba herní konzoli, minimálně během tří týdnů, které stráví v čínském Pekingu, se bez nich bude muset obejít.

Totéž platí i pro ty, kterým Ježíšek elektroniku nenadělil.

„V Číně je téměř nemožné používat VPN (vzdálený přístup), takže v tu chvíli komunikujete přímo přes místní sítě, které jsou napojené a řízené čínskou vládou,“ řekl pro deník Nieuws Erik Ploegmakers, ředitel bezpečnostní společnosti Zerocopter.

„V Číně jsou schopni sledovat a manipulovat s veškerým internetovým světem. Dokážou vám skrytě prohlížet staré zprávy, tréninkové plány, zdravotní údaje, kontakty, fotografie. Navíc pro sportovce vypínají tzv. firewall (zabezpečení, které hlídá/filtruje informace přicházející prostřednictvím připojení k internetu – pozn. red.), aby se dostali na WhatsApp a další sociální sítě, což ale problém v tu chvíli zvyšuje,“ pronesl Ploegmakers.

Spolupráce s tajnými službami

Podobné názory sdílí i Národní centrála pro boj proti terorismu (NCTV) a nizozemská zpravodajská služba AIVD. Ta už před dvěma měsíci olympijskému výboru dodala seznam bezpečnostních opatření.

Všechna její technický ředitel Maurits Hendriks zveřejnit nechtěl. „Není to nic neobvyklého, vždy zjišťujeme před hrami bezpečnostní situaci v dané zemi, politický kontext a v posledních letech se samozřejmě soustředíme také na kybernetickou bezpečnost,“ řekl deníku.

Je totiž jasné, že půjde o daleko více než o to, vzít si s sebou starou techniku, nebo si nafasovat novou od NOCNSF. V dnešní době totiž existuje mnoho sdílených složek, cloudů, na které se dá přihlásit kdekoliv, kde máte k dispozici přístup na internet.

Češi zůstávají v klidu

„Přístup tam byl, ale nemohli jsme do různých aplikací. Alespoň u Applu, museli jsme se přihlásit přes VPN a pak to šlo, já byl přihlášen v Manchesteru,“ řekl pro Lidovky.cz Dominik Dvořák, pilot českého bobu, který byl s reprezentací v listopadu v dějišti her na kontrolních závodech.

Česká výprava, která bude jmenovitě oznámena zítra, žádné speciální bezpečnostní opatření dle Českého olympijského výboru (ČOV) nechystá.

Nizozemci ale nebudou jedinou zemí, která se připravuje na případnou čínskou špionáž. O stejném problému informovali na začátku prosince také Australané.

A třeba olympijský šampion ze země tulipánů Bob de Jong, který ovládl rychlobruslařskou desítku v Turíně 2008 a v letech 2018 až 2020 působil coby asistent u čínské rychlobruslařské reprezentace, pro list Volkskrant uvedl, že se cítil být po celou dobu sledován. „Opatrnost je na místě, určitě budou lidi špehovat,“ dodal.

Ostatně americká média už dříve psala, že před hrami – letními – na stejném místě v roce 2008 byli nuceni zaměstnanci hotelů v Pekingu instalovat do pokojů sportovců odposlouchávací zařízení. A nejen do jejich, ale i ostatním zahraničním návštěvníkům, funkcionářům a novinářům.

Nizozemci sami například pro zimní olympiádu v ruském Soči přidali sportovcům i všem členům doprovodu do výbavy dočasné SIM karty pro mobily a zajistili uzavřenou (soukromou) mobilní síť. Elektroniku ale měli tehdy všichni vlastní.