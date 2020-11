Co stojí za nadvládou Mercedesu ve formuli 1? Peníze, Hamilton... i logika a styl firemní kultury

Imola/PRAHA V neděli v Imole získal tým Mercedes sedmý Pohár konstruktérů v řadě. Ani Williams, McLaren či Ferrari v éře Michaela Schumachera nic podobného nedokázaly. Od roku 1950 za celou existenci seriálu Grand Prix nevládl nikdo jiný tak dlouho. Je proto Mercedes nejlepší stájí F1 všech dob?

Odpověď na tuhle otázku může být vrtkavá. Jisté je, že Mercedes je nejlepší právě teď, od roku 2014 vyhrál téměř vše. Konkrétně 100 ze 134 závodů. Výkonný ředitel Toto Wolff a jeho parta v továrně v Brackley dostali úroveň práce v motosportu na novou úroveň. „Jejich dominance je neuvěřitelná, ale věřte mi, Mercedes si takovou nadvládu zaslouží. Odvádějí neskutečnou práci,“ chválil nedávno bývalý šampion Alain Prost.

Motor vyvíjeli dva roky

Přitom ještě v roce 2012, poslední sezoně s Michaelem Schumacherem, to bylo chudičké jedno vítězství a pozice pátého týmu. Základ současné suverenity je třeba hledat v nových pravidlech pro sezonu 2014, kdy do F1 vstoupily hybridní motory. Továrna Mercedes AMG vyvíjela nový šestiválec se systémy rekuperace energie dva roky. Věnovala tomu více zdrojů a úsilí než soupeři a s prvním závodem bylo jasné, že motor je nejen nejvýkonnější, ale i nejspolehlivější.

Před pár lety by dříve či později někdo přišel se stejně dobrým nebo lepším motorem, ale zmrazení vývoje nahrálo německému týmu s britským zázemím na smeč. Výrobci nesmějí agregát od základu přestavět a přijít s něčím novým.

Samozřejmě, jen silný motor by nestačil. Vedení automobilky poskytlo téměř neomezený rozpočet, šéf stáje Toto Wolff sehnal a zaplatil nejlepší dostupné inženýry a manažery na trhu. „Proto jsme tak úspěšní – toto dokáže najít správné lidi a dát je na takové pozice, aby celek dokonale fungoval,“ popisuje mistr světa Lewis Hamilton.

Wolff nastavil striktní pravidla, kde je logika vždy na prvním místě. „Všechno v našem týmu dává smysl a každý krok je pečlivě plánovaný. Náhoda u nás nemá místo,“ potvrzuje technický ředitel James Allison. „Všichni jsou nesmírně motivovaní, naše firemní kultura je na vysoké úrovni.“

Zatímco vedení ve Ferrari stylem „Tohle byla tvoje první a poslední chyba“ týmovosti moc nepomáhá, v Mercedesu je to jinak: „Udělal jsi chybu, teď ji zanalyzujeme a příště se jí vyhneš.“

A výsledky na dráze potvrzují, že Mercedes chyby neopakuje. Možná nejefektivnější workflow, jaké kdy bylo v motosportu k vidění. S tím souvisí až božská spolehlivost. Od roku 2015 se pouze jedenáctkrát stalo, že by jezdec Mercedesu nedokončil závod. Z 230 startů!

Je tu také neuvěřitelně přesný a sehraný tým mechaniků, který najde srovnání snad jen v Red Bullu, kde vyznávají podobný styl práce. Technické zázemí a motor však dělají mezi týmy zásadní rozdíl. Ferrari zase má peníze, ale nefunguje nadstavba mimo továrnu, v závodním týmu to až příliš často skřípe. A nefunguje ani zpětná vazba s vývojem.

Dobrým příkladem je rok 2017, kdy Ferrari postavilo zcela výjimečné a po mnoha stránkách revoluční auto. Dokonce i Mercedes a Red Bull později některé jeho části zkopírovaly. Italská stáj však trestuhodně nevyužila jeho potenciálu. Vedení sice správně rozpoznalo, že k tomu, aby se z něj stalo auto vítězné, je třeba silnější motor, na nějž se zaměřilo, ale namísto vylepšování monopostu přišlo s novým, delším šasi. To sice exceluje ve vysokých rychlostech, jenže v zatáčkách ztrácí přítlak a má omezené možnosti nastavení. Zatímco jeho soupeři si vzali to nejlepší z Ferrari 2017, v Maranellu začali s čistým listem papíru.

Přesto moc nechybělo, aby Ferrari v letech 2017 a 2018 ovládlo šampionát. Ale tým postrádal poslední atribut vítězství, výjimečného pilota. Tím už Sebastian Vettel při vší dobré vůli není a Charles Leclerc v té době ještě čekal na příležitost v nižších sériích. Nejlepší jezdec své generace tak neměl soupeře. Lewis Hamilton přišel do Mercedesu před sedmi lety z McLarenu. S jediným titulem na kontě. Mnozí to tehdy označovali za risk a chybu, ale on dobře věděl, co dělá. S německým týmem se stal šampionem pětkrát a podle všeho letos vyrovná Schumacherův rekord v počtu titulů.

Nejistota kolem lídra

Ale přijde i osmý triumf? Smlouvu má Hamilton jen do konce sezony a podle britských médií si pětatřicetiletý jezdec vydělá 40 milionů liber ročně. Je zřejmé, že nyní obě strany intenzivně vyjednávají o novém kontraktu. Do toho dobře zapadá i nedávné prohlášení mistra světa, že by třeba také ve formuli 1 mohl skončit úplně. „Netuším, jestli budu závodit i příští rok. Mám i život mimo Grand prix,“ uvedl na tiskové konferenci po nedělní Velké ceně Emilie-Romagny.

Jeho odchod do jiné stáje se očekávat nedá, v době ekonomické krize ho nikdo jiný zaplatit nedokáže. Pro Hamiltona je to buď Mercedes, nebo nic. Ale to „nic“ spíše přišlo jen jako varování pro vedení: Zaplaťte, nebo můžete závodit beze mě.

Lewis Hamilton triumfoval také ve Velké ceně Toskánska.

Toto Wolff dobře ví, že bez Hamiltona by nebylo vyhrávání tak snadné, proto v nadsázce prohlásil, že tým bude muset asi prodat továrnu, aby šampiona zaplatil. Zdá se však, že rozhodujícím faktorem bude šéf stáje, tedy on sám. Již několikrát naznačil, že by po sezoně mohl skončit. A Hamilton nechce riskovat, že by se stal součástí týmu, který pod novými šéfy nemusel fungovat tak dobře jako dosud.

„Odejít může každý, ale my chceme pokračovat společně. Já, Lewis a celý tým. Ještě jsme neskončili,“ prohlásil nakonec Wolff. Na tahu je teď vedení automobilky.