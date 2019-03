Čtvrté místo na MS ve skeletonu je historický úspěch, váží si výsledku Fernstädtová

Whistler Za výborné označila skeletonistka Anna Fernstädtová čtvrté místo na mistrovství světa v kanadském Whistleru. Svoji první sezonu v českých barvách po "přestupu" z Německa považuje za povedenou.

„Byla to pro mě první sezona bez velkého týmu, všechno bylo nové, musela jsem si zvykat, hlavně na saně. Tenhle výsledek je výborný, jsem opravdu spokojená,“ řekla dvaadvacetiletá závodnice v tiskové zprávě agentury Sport Invest.

Na nejrychlejší dráze světa dosahovala rychlosti přes 143 km/h a po prvním dnu ztrácela jen 19 setin na bronz. „A myslela, že bych ještě o bronz mohla zabojovat, protože ztráta nebyla tak velká. Byla jsem docela blízko,“ řekla.

Po třetí ze čtyř jízd ale její ztráta na třetí Němku Sophii Griebelovou narostla a nakonec za ní zaostala o šest desetin sekundy. „Překvapila mě. Spíš jsem si myslela, že mě porazí Ruska Nikitinová a lepší budou i Kanaďanky,“ řekla Češka.

„Udržela jsem čtvrté místo z prvního dnu, což je v téhle konkurenci skvělé. Vím, že je to historický výsledek pro český skeleton, a to mě těší,“ řekla Fernstädtová, která skončila na světovém šampionátu čtvrtá stejně jako předloni v Königssee ještě v barvách Německa. „Ale čtvrté místo za Česko stavím určitě výš.“

Mistrovstvím světa skončila sezona, v které obhájila titul juniorské mistryně světa, vyhrála Interkontinetální pohár, z kterého si zajistila postup do Světového poháru, a na MS skončila těsně pod stupni vítězů. „Tohle jsem nečekala. Po přechodu do Česka jsem nevěděla, jak to bude vypadat. Všechno bylo náročnější než v Německu, trochu mi chyběl tým a trenér na závodech, ale skončilo to moc dobře,“ prohlásila.

„Celkově to byla povedená sezona. Už se moc těším na příští sezonu a Světový pohár. Teď ale budu slavit. Aspoň trochu,“ řekla Fernstädtová.