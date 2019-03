Slovenská euforie ve Špindlu. ‚Lyžování je u nás víc než hokej,‘ rozplývá se Vlhová

Špindlerův Mlýn Snad i Krakonoše muselo probrat to, jak ze Svatého Petru burácela slova hymny Nad Tatrou sa blýska. Špindlerův Mlýn se dočasně proměnil z českého střediska ve slovenské. „Sami jste mohli vidět, co se tu dělo. Moji fanoušci jsou úžasní,“ zářila Petra Vlhová.

Lyžařský idol rozjásal davy krajanů dalším triumfem ve Světovém poháru, Vlhová ovládla obří slalom.

Pročíst si všechna města napsaná na slovenských vlajkách zabralo dost času.

„Peťa, si top!“ hlásaly transparenty, jiní přinesli pod černou sjezdovku i vystřižené obří podobizny Vlhové. A karneval pro přítomné Slováky dopadl snově.

„Nikdy není lehké zvítězit. Podmínky nebyly ideální, jsem velmi šťastná, že se mi to zase povedlo. Že jsem mohla slavit před svými fanoušky,“ líčila 23letá Vlhová.

Slovenská lyžařka Petra Vlhová

„Vyhrát tady je specifické, Česko a Slovensko jsou si blízko. Raduju se z toho, že jsem to pro lidi dokázala.“



Vlhománie nabírá grády dál a dál. Od chvíle, kdy posbírala kompletní medailovou sbírku na mistrovství světa v Aare, se lyžařka proměnila v jednu z největších sportovních celebrit země.

Triumf ve Špindlerově Mlýně to jen potvrdil.

Až tak, že jeden z anglických dotazů na tiskové konferenci zněl: Myslíte, že může váš sport na Slovensku někdy trumfnout i hokej? „Momentálně je u nás lyžování první,“ odvětila Vlhová.

„Můžeme se pořád hodně zlepšovat, hodně dětí teď začíná lyžovat. To jsem fakt ráda. Jsem teď jejich idol a oni díky tomu začínají sportovat. To je přece výborné.“

Když Vlhová postupně ukrajovala ztrátu na Němku Rebensburgovou, skutečně to v Krkonoších hučelo jako při vypjatých hokejových bitvách.

Slovenská lyžařka Petra Vlhová

Pak přišla čirá radost: vlajky se třepetaly, Vlhová s radostí po druhé Rebensburgové a třetí americké superstar Mikaele Shiffrinové stříkala šampaňské a následně si vychutnala národní hymnu.



„To jsou pocity, které neumím popsat,“ říkala o průjezdu cílem.

„V tu chvíli jsem strašně šťastná, kvůli tomu makám každý den. Normálně to člověk nevnímá, ale dnes ano. Lidi byli hodně hluční a pořádně křičeli, slyšela jsem je před cílem v prvním i druhém kole. Snažila jsem se do toho dát ještě víc a ještě zrychlit.“

Role světové šampionky je potvrzena. „Ano, jelikož to byly první závody od mistrovství, mělo to být tak, že triumf potvrdím,“ kývla Vlhová.

„Vnímám, že patřím mezi favoritky. Není snadné naplňovat očekávání. Ale snažím se s tím vyrovnat. Soustředila jsem se jen na své dvě jízdy.“

Mezinárodní den žen tak pro Slovensko dostává jasnou tvář. Vlhová válí.

„Moc se mi líbila atmosféra,“ řekla Shiffrinová.

„Jasně, Petřin fanklub chce vidět na prvním místě ji, to je jasné. Ale zároveň mají respekt. A jsou milí i ke mně, což je výjimečné, vůbec to není standard. Petra v lidech probudila jiskru, je jim velkou inspirací. A vášeň se šíří i sem do Česka.“



Ve Špindlerově Mlýně se očekával bujarý pátek. A při sobotním slalomu rozhodně nemá přijít lyžařská kocovina, i v této disciplíně je Vlhová skvělá.

„Uvidíme, jak to dopadne. Jaké budou podmínky,“ odvětila. „Ale já jedu na vítězství každý závod.“

A daří se jí to náramně.