Dlouhodobé přípravy jsou k ničemu. Slunce ve Špindlu udělalo z tratě sjezdařek břečku

Špindlerův Mlýn Pátečním obřím slalomem začíná po osmi letech ve Špindlerově Mlýně Světový pohár v alpském lyžování. Pořadatelé měli svah nachystaný, jenže plány jim kazí vysoké teploty.

Když člověk včera ráno vyhlédl z okna hotelu ve Špindlerově Mlýně, měl proti sobě jako na dlani závodní sjezdovku.

Od brzkých ranních do pozdních večerních hodin byla obsazena velkými skupinami lyžařů, jenže to nebyli běžní návštěvníci, nýbrž členové technických čet, kteří se snažili ze svahu stáhnout měknoucí svrchní vrstvu sněhu.

Je jich více než sto a jejich práce připomíná boj s větrnými mlýny, neboť jakmile přijedou k dolní lanovce, okamžitě nasedají zpět, vyjíždějí nahoru a proces se opakuje.



„V úterý nám tady napadlo přes patnáct centimetrů prašanu, takže jsme pracovali do noci, stahovali jsme ho pryč. Dneska je to trochu naměklé, jak na to svítí slunce, takže čekáme, co to udělá, a snažíme se povrch udržet tak, aby byl co možná nejrovnější a nejlepší,“ podotkl včera ředitel závodu Tomáš Lipanský.

V krkonošském středisku se navíc znatelně oteplilo. Právě s teplotami mají pořadatelé Světového poháru největší a možná jediný problém.

„Počasí nezměníme, ale se sjezdovkou se dá udělat spousta věcí,“ ví šéf organizačního týmu Max Gottfried. V noci například dávali na svah sůl, která má povrch sjezdovky zpevnit.

Bude vyprodáno

Teplotní výkyvy si s nervy pořadatelů pořádně pohrávají. Svah se pro veřejnost uzavřel na konci února, aby se povedlo řádné prolití svahu vodou, čímž se na něm vytvořila ledová vrstva. Jenže tento týden se počasí mění každým dnem.

V úterý silné sněžení a mráz, středa zase přinesla teploty okolo pěti stupňů nad nulou a potůčky tekoucí okolo tribun a stanů nevěstily nic dobrého. A včera byl celý svah pod dohledem slunečních paprsků.

Otázka kvality sjezdovky a hlavně jejího povrchu je velkou neznámou i pro samotné závodnice. To přiznává i Slovenka Petra Vlhová, která si svah vyzkoušela minulý týden.

„Můžu říct, že trať není jednoduchá a hodně bude záležet na tom, jak bude připravená. Vůbec nevím, v jakém stavu je teď, uvidíme v pátek,“ nechává se překvapit jedna z největších hvězd světového lyžování.

Nic jiného jí ani nezbylo, organizátoři se raději rozhodli svah pro tréninky uzavřít, místo něj mohly závodnice na sjezdovku Stoh.

Právě dnešek ale možná přivodí organizátorům další vrásky. Předpověď hlásila 4 °C, zataženo a slabý déšť, což by mohlo pořádně zkomplikovat konání závodů, byť ředitel Lipanský tvrdí, že akce v ohrožení není.

„Lidé z Mezinárodní lyžařské federace jsou zatím spokojení se stavem trati a ladíme s nimi další postup. Zatím to vypadá, že by v pátek mělo pršet jen málo, což by nám i vzhledem k troše toho nového sněhu na trati mohlo pomoci, že se sníh namočí a slepí se,“ uvedl Lipanský.

O dřívějším startu obřího slalomu začínajícího v 10.30 ale nemůže být řeč kvůli televizním přenosům do celého světa.

„Jsme vázáni konkrétním časem. Jen v případě opravdu špatného počasí by se dal start odložit, ale dopředu to v tuhle chvíli nejde,“ dodal Lipanský.

Pořadatelé jen prosí diváky, aby nenechávali příjezd na poslední chvíli.

„Využívejte v maximální možné míře odstavná parkoviště ve Vrchlabí. Parkovací kapacita ve Špindlerově Mlýně bude velmi pravděpodobně vyčerpána v ranních hodinách,“ prorokuje šéf organizátorů Gottfried, kterého těší zájem o závody.

Na zítřejší slalom je vyprodáno, na dnešní obří slalom téměř také.