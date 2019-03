Šílenství kolem slovenské superstar. ‚Je o mě obrovský zájem. Jsem hrdá Slovenka,‘ říká Vlhová

Špindlerův Mlýn Před třemi týdny na mistrovství světa v Aare, získala Petra Vlhová historicky první titul mistryně ve sjezdovém lyžování. V pátek a sobotu se představí na Světovém poháru, kde jí davy českých a slovenských fanoušků vytvoří domácí prostředí.

Je to přibližně měsíc a půl od momentu, kdy jste se stala nejúspěšnější slovenskou lyžařkou historie. Co se pro vás od té doby změnilo?

Tak jsem mistryní světa, to je první věc. Samozřejmě i to, že všechno okolo sebe více vnímám, protože na Slovensku je to velmi zajímavé, lidé mi fandí, je o mě obrovský zájem. I z této strany se něco změnilo, ale jinak asi nic. Budu dále trénovat, možná ještě více než teď, a budu se snažit úspěchy potvrdit.

Tato sezóna je jednoznačně ve znamení vašeho souboje s Mikaelou Shiffrinovou, která vede celkové pořadí Světového poháru. Jaký spolu máte vztah?

Řekla bych, že dobrý. Hodně lidí se mě na toto ptá, ale já už jsem několikrát řekla, že nemáme čas se spolu potkávat, protože každá máme vlastní tým, každá trénujeme jinde, a potkáváme se v podstatě jen v cíli, když jsme spolu na stupních vítězů. Na mistrovství světa jsme měli v cíli více času, tak jsme si mohli chvíli povídat. Máme vůči sobě respekt, protože i já, i ona se respektujeme, protože ona je rychlá, a i já umím být rychlá.

Emoce slovenských fanoušků jste mohla poznat na Evropském poháru v Jasné, odkud jste se přesouvala vrtulníkem. Jaké to bylo?

Velmi pohodlné, protože cestování je velice náročné, obzvláště pro mě, protože jsem trochu vyšší, takže někdy trpím na šesti či sedmihodinových cestách autem, a potom bych měla druhý den podávat výkony. Takže bylo to velmi pohodlné, a byla jsem za to ráda.

Takže ráda sedíte v letadle u exitu?

Ano, protože já mám delší nohy, takže potřebuji o trochu více místa.

Vy jste se dříve mluvila o tom, že jste hrdá Slovenka, tak co ve vás vzbuzuje, když vidíte davy vašich krajanů, kteří vám fandí?

V první řadě cítím hrdost, že jsem Slovenka. Jsem velmi šťastná, že mám tolik fanoušků, a možná cítím trochu i zodpovědnost, že mě lidi přišli povzbudit, tak bych se jim chtěla odvděčit. I proto jsem jela na Slovensko, aby mě fanoušci mohli vidět závodit a aby mi mohli být co možná nejblíže.

Čekáte něco podobného i ve Špindlerově Mlýně? Protože váš fanklub už ohlásil, že by měl přijet v poměrně hojném počtu.

Na každých závodech bývá hodně Slováků, navíc je to Česká republika, je to velmi blízko Slovensku, takže… Vím o tom, že sem přijede řada Slováků, a budu se těšit z toho, že alespoň trochu budu cítit ten pocit, že jsem skoro jako doma. Oni vždy dělají skvělou atmosféru, a už je to jen na mě, abych se snažila podat co nejlepší výkon.

Má vaše sláva i nějakou odvrácenou stránku? Když u nás Ester Ledecká vyhrála olympijské zlato, tak se kromě příjemných povinností dostala i do kolotoče mediálních a sponzorských povinností.

Tak… (směje se a ukazuje na okolo stojící novináře) Myslím, že můžete vidět, že i mě se to dotýká. Takže ano, jsou i ty méně pozitivní stránky, že mám takovéhle povinnosti, ale myslím si, že už jsem se s tím vypořádala, protože už před touto sezónou jsem měla takovéto zkušenosti. Trochu cítím, že je to možná trochu více, ale snažím se to brát tak, jak to je, a nijak to neřeším, nemůžu to změnit. Ale tak co, asi budu muset přibrzdit, abych tolik nevyhrávala a nebyla tak rychlá (směje se). Ne, budu se snažit být dále nejrychlejší, makat na sobě, a uvidíme, jak to bude vypadat dále.

Máte před závody nebo tréninky nějaké rituály či talismany, které používáte?

Nemám žádný rituál. Ale talismany, možná s sebou něco nosím, ale nemám to s tím tak, že kdybych to nechala doma, tak bych nešla závodit. Jsem v tomhle směru taková neutrální.

Váš trenér Livio Magoni má zkušenosti s popularitou Tiny Mazeové nebo Alberta Tomby. Bavili jste se spolu o tom, zda se dají vaše situace srovnat?

Vůbec ne. Ale myslím si, že možná to trochu podobné je, protože ani Slovinsko nemělo žádnou takovou závodnici, a teď už si můžu troufnout na výrok, že ani Slovensko nemělo nikdy takovou závodnici, protože jsem udělala určitý historický zápis. Asi byste se Livia měli zeptat, a uvidíte, co vám odpoví.

Potřebujete před závody jíst, nebo jste spíš typ člověka, který sní hodně málo? Jaké máte stravovací návyky během závodního dne?

Někdy je to velmi těžké, protože se snažím hned po prvním kole něco sníst, ale samozřejmě záleží na tom, kdy je první a kdy druhé kolo. Někdy mám lehký první oběd v jedenáct hodin, potom mívám ve tři druhý oběd. Všechno záleží na tom, jaký je čas, a jaké jsou podmínky.

Minulý týden jste si mohla vyzkoušet sjezdovku ve Špindlerově Mlýně. Jaký na vás udělala dojem, protože se na ní osm let nejel závod Světového poháru.

Tu možnost jsem měla. Můžu říci, že trať není jednoduchá, a hodně bude záležet na tom, jak bude připravená. Jestli bude zledovatělá, tak to bude trochu těžší, ale těším se na to, a uvidíme, jaké budou podmínky, a jak se budu cítit.

Ono to zatím na led vůbec nevypadá, právě naopak.

Ano, ale všechno je možné. Vůbec nevím, v jakém stavu je teď trať. Uvidíme v pátek.

Když člověk získá zlato z mistrovství světa, jaký je potom jeho další cíl, další meta, o níž začne přemýšlet?

Nejbližší meta je podat co možná nejlepší výkon v pátek, a potom se uvidí.

Doma jste v Jasné, ale máte nějaký zvláštní vztah ke Špindlerovu Mlýnu? Nebo je to pro vás jen jedna z mnoha tratí?

Samozřejmě, že můj vztah je ovlivněn tím, že jsme sousedi, a přijede sem hodně lidí ze Slovenska. Takže určitě k tomuhle místu mám jiný vztah, než třeba ke tratím ve Francii či Rakousku.

Vaše kolegyně Mikaela Shiffrinová se hodně prala s výslovností místa závodu, tedy Špindlerova Mlýna. Jak jste na tom vy?

Já nevím, ale myslím si, že jsem na tom lépe než Mikaela. (směje se)

Blíží se už konec sezóny, máte už nějaký program naplánovaný, těšíte se na něco?

Ano, už jsem trochu přemýšlela, co budu dělat (usmívá se). V první řadě si ale budu chtít odpočinout, protože to budu hodně potřebovat, a potom začnu trénovat. Opět.